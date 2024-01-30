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СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2024
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15:54 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/unichtozhenie-1924390739.html
СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО
СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО
Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
технологии
украина
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
политика
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать&quot;, — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей, связанных с немецкой техникой, будь то сложности в ремонте и обслуживании, проблемы с ее броней или же непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.Обозреватели также отметили, что в западных СМИ пытаются умолчать о недостатках немецких танков, списывая все их неудачи на неспособность украинцев приспособиться к стратегиям ведения боев НАТО.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html
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технологии, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, политика, в мире
Технологии, Украина, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика, В мире
СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО

MWM: ВСУ потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать", — говорится в материале.

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Как указали журналисты, украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей, связанных с немецкой техникой, будь то сложности в ремонте и обслуживании, проблемы с ее броней или же непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.
Обозреватели также отметили, что в западных СМИ пытаются умолчать о недостатках немецких танков, списывая все их неудачи на неспособность украинцев приспособиться к стратегиям ведения боев НАТО.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.
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