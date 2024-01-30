СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО
MWM: ВСУ потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch.
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"Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать", — говорится в материале.
Как указали журналисты, украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей, связанных с немецкой техникой, будь то сложности в ремонте и обслуживании, проблемы с ее броней или же непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.
Обозреватели также отметили, что в западных СМИ пытаются умолчать о недостатках немецких танков, списывая все их неудачи на неспособность украинцев приспособиться к стратегиям ведения боев НАТО.
Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.