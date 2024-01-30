https://ria.ru/20240130/unichtozhenie-1924390739.html

СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО

СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ раскрыли, что российские войска уничтожили в зоне СВО

Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:54

2024-01-30T15:54

2024-01-30T15:54

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вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины потеряли большинство своих немецких танков Leopard 2, пишет американский журнал Military Watch."Большинство танков Leopard 2 немецкого производства, которыми располагает украинская армия, были выведены из строя в ходе боев с российскими войсками. Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские бойцы столкнулись со множеством трудностей, связанных с немецкой техникой, будь то сложности в ремонте и обслуживании, проблемы с ее броней или же непригодность к использованию в зимних условиях на территории Украины.Обозреватели также отметили, что в западных СМИ пытаются умолчать о недостатках немецких танков, списывая все их неудачи на неспособность украинцев приспособиться к стратегиям ведения боев НАТО.Как рассказал президент России Владимир Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше — за это время российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2).По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley.

https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html

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технологии, украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато, политика, в мире