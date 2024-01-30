https://ria.ru/20240130/ukrenergo-1924291139.html

"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций

"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций - РИА Новости, 30.01.2024

"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:28

2024-01-30T10:28

2024-01-30T10:46

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дмитрий песков

укрэнерго

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны из-за взрывов. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Киевской области и городе Кривой Рог в Днепропетровской. "Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры… Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в Центральном регионе. Сейчас продолжается подключение промышленных потребителей по резервным схемам… Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса", - говорится в сообщении, опубликованном "Укрэнерго". Позже в министерстве энергетики уточнили, что речь идет о подстанции в Днепропетровской области."Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html

https://ria.ru/20240126/ukrenergo-1923613960.html

россия

киевская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, киевская область, кривой рог, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины