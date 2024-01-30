"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций
"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на подстанции из-за взрывов
Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны из-за взрывов.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Киевской области и городе Кривой Рог в Днепропетровской.
"Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры… Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в Центральном регионе. Сейчас продолжается подключение промышленных потребителей по резервным схемам… Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса", - говорится в сообщении, опубликованном "Укрэнерго".
Позже в министерстве энергетики уточнили, что речь идет о подстанции в Днепропетровской области.
"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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