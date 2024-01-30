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"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций - РИА Новости, 30.01.2024
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10:28 30.01.2024 (обновлено: 10:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ukrenergo-1924291139.html
"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций
"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций - РИА Новости, 30.01.2024
"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:28
2024-01-30T10:46
в мире
россия
киевская область
кривой рог
дмитрий песков
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны из-за взрывов. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Киевской области и городе Кривой Рог в Днепропетровской. "Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры… Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в Центральном регионе. Сейчас продолжается подключение промышленных потребителей по резервным схемам… Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса", - говорится в сообщении, опубликованном "Укрэнерго". Позже в министерстве энергетики уточнили, что речь идет о подстанции в Днепропетровской области."Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924248349.html
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россия
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в мире, россия, киевская область, кривой рог, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киевская область, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на одной из подстанций

"Укрэнерго" заявило о повреждении оборудования на подстанции из-за взрывов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале о повреждении оборудования на одной из электроподстанций в центре страны из-за взрывов.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах на фоне воздушной тревоги в Киевской области и городе Кривой Рог в Днепропетровской.
"Под атакой оказался ряд гражданских объектов, в том числе и критической инфраструктуры… Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в Центральном регионе. Сейчас продолжается подключение промышленных потребителей по резервным схемам… Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса", - говорится в сообщении, опубликованном "Укрэнерго".
Позже в министерстве энергетики уточнили, что речь идет о подстанции в Днепропетровской области.
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"Обесточено местное предприятие (нарушен технологический процесс)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минэнерго в соцсети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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