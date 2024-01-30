СМИ: лидеры ЕС обяжутся продолжать военную поддержку Украины
Reuters: лидеры ЕС объявят об обязательстве продолжать военную поддержку Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг объявят об обязательстве продолжать оказывать своевременную военную поддержку Украине и подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки ей боеприпасов и ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа саммита ЕС.
"Европейский совет также подчеркивает срочную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет", - приводит агентство текст документа.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.