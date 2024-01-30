https://ria.ru/20240130/ukraina-1924315518.html

СМИ: лидеры ЕС обяжутся продолжать военную поддержку Украины

СМИ: лидеры ЕС обяжутся продолжать военную поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: лидеры ЕС обяжутся продолжать военную поддержку Украины

Лидеры ЕС на саммите в четверг объявят об обязательстве продолжать оказывать своевременную военную поддержку Украине и подчеркнут срочную необходимость ускорить РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:58

2024-01-30T11:58

2024-01-30T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евросоюз

европейский совет

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Лидеры ЕС на саммите в четверг объявят об обязательстве продолжать оказывать своевременную военную поддержку Украине и подчеркнут срочную необходимость ускорить поставки ей боеприпасов и ракет, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа саммита ЕС. "Европейский совет также подчеркивает срочную необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет", - приводит агентство текст документа. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, европейский совет, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины