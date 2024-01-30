https://ria.ru/20240130/tuluza-1924370799.html

Фермеры заблокировали въезд в аэропорт Тулузы на весь день

Фермеры заблокировали въезд в аэропорт Тулузы на весь день - РИА Новости, 30.01.2024

Фермеры заблокировали въезд в аэропорт Тулузы на весь день

Главный въезд в аэропорт Тулузы заблокирован фермерами на весь день, нужно выбирать пути объезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

2024-01-30T14:41

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франция

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Главный въезд в аэропорт Тулузы заблокирован фермерами на весь день, нужно выбирать пути объезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ранее фермеры перекрыли перекрёсток на въезде в аэропорт Тулуза-Бланьяк и устроили там пожар. Как видно на видео, публикуемых изданием Depeche в Х, несколько десятков тракторов окружили перекрёсток, фермеры свалили солому и покрышки в кучу и подожгли. В небо поднимался столп черного дыма. Позже пожарным пришлось вмешаться, чтобы потушить возгорание. "Доступ в аэропорт заблокирован через главный въезд. Там не проехать, протестующие жгут покрышки. Необходимо выбирать пути объезда и закладывать на дорогу больше времени", - сообщила пресс-секретарь аэропорта Люс Вомшед. Она добавила, что северный въезд через торговый центр остается открыт, при этом "протестующие останутся на целый день". "Вчера протестующие таксисты разъехались к пяти часам вечера. Мы ожидаем, что будет примерно так же. Так что трудности с въездом в аэропорт продлятся весь день. Но все самолеты вылетают по расписанию, отмен не предвидится", - сообщила она. Вомшед добавила, что вокруг протестующих фермеров дежурят наряды полицейских. Как сообщал телеканал BFMTV, на территории аэропорта также были задействованы правоохранители на бронированных машинах. Накануне въезд в аэропорт заблокировали несколько сотен протестующих таксистов, выступающих против нового закона о медицинских перевозках, который обязывает их брать нескольких пассажиров одновременно, что сказывается на их заработке. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.

https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924331402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тулуза, франция