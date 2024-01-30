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Колонны тракторов французских фермеров прибыли к аэропорту Тулузы - РИА Новости, 30.01.2024
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13:59 30.01.2024 (обновлено: 18:27 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/tuluza-1924355406.html
Колонны тракторов французских фермеров прибыли к аэропорту Тулузы
Колонны тракторов французских фермеров прибыли к аэропорту Тулузы - РИА Новости, 30.01.2024
Колонны тракторов французских фермеров прибыли к аэропорту Тулузы
Движение в районе французского аэропорта Тулуза-Бланьяк затруднено из-за протестующих фермеров, прибывших к воздушной гавани на тракторах и перекрывших... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:59
2024-01-30T18:27
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Движение в районе французского аэропорта Тулуза-Бланьяк затруднено из-за протестующих фермеров, прибывших к воздушной гавани на тракторах и перекрывших кольцевую дорогу, сообщила во вторник префектура Окситании и Верхней Гаронны. "Колонны тракторов прибыли к аэропорту Тулуза-Бланьяк. Это приводит к перебоям (в движении – ред.) в секторе аэропорта", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X. Отмечается, что заблокирована кольцевая дорога возле аэропорта. Доступ к аэропорту осуществляется через парковку от торгового центра, сообщила префектура. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html
https://ria.ru/20240130/fermery-1924331402.html
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в мире, тулуза, франция
В мире, Тулуза, Франция
Колонны тракторов французских фермеров прибыли к аэропорту Тулузы

Движение у аэропорта Тулузы затруднено из-за протестов фермеров на тракторах

© AFP 2024 / LIONEL BONAVENTUREФермерские тракторы блокируют въезд в аэропорт Тулуза-Бланьяк на юго-западе Франции. 30 января 2024
Фермерские тракторы блокируют въезд в аэропорт Тулуза-Бланьяк на юго-западе Франции. 30 января 2024 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AFP 2024 / LIONEL BONAVENTURE
Фермерские тракторы блокируют въезд в аэропорт Тулуза-Бланьяк на юго-западе Франции. 30 января 2024
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Движение в районе французского аэропорта Тулуза-Бланьяк затруднено из-за протестующих фермеров, прибывших к воздушной гавани на тракторах и перекрывших кольцевую дорогу, сообщила во вторник префектура Окситании и Верхней Гаронны.
"Колонны тракторов прибыли к аэропорту Тулуза-Бланьяк. Это приводит к перебоям (в движении – ред.) в секторе аэропорта", - говорится в сообщении местных властей в соцсети X.
Отмечается, что заблокирована кольцевая дорога возле аэропорта.
Доступ к аэропорту осуществляется через парковку от торгового центра, сообщила префектура.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города.
Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
Французские фермеры на тракторах блокируют шоссе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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