Рейтинг@Mail.ru
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tsifrovaya_valyuta-1924263878.html
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах - РИА Новости, 30.01.2024
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:50
2024-01-30T04:50
россия
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", - сказала она. По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина. "Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", - добавила она.
https://ria.ru/20240130/eksport-1924262944.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_209:72:2769:1992_1920x0_80_0_0_c1f5a9b6d2e2439fd0a93750a51a6713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах

Набиуллина: ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", - сказала она.
По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина.
"Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", - добавила она.
Рубль и Юань - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт
04:06
 
РоссияЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)БРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала