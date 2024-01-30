https://ria.ru/20240130/tsifrovaya_valyuta-1924263878.html

ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах

ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах - РИА Новости, 30.01.2024

ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах

ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:50

2024-01-30T04:50

2024-01-30T04:50

россия

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", - сказала она. По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина. "Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", - добавила она.

https://ria.ru/20240130/eksport-1924262944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс