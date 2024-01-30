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ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах - РИА Новости, 30.01.2024
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:50
2024-01-30T04:50
2024-01-30T04:50
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экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", - сказала она. По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина. "Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", - добавила она.
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россия, экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), брикс
Россия, Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), БРИКС
ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
Набиуллина: ЦБ обсуждает с дружественными странами расчеты в цифровых валютах
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЦБ РФ ведет переговоры со многими дружественными странами по трансграничным расчетам через цифровые валюты, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Сейчас ведем консультации, переговоры со многими дружественными странами и, конечно, со странами БРИКС, по трансграничным расчетам через цифровые валюты. И я думаю, что в перспективе они, конечно, будут развиваться", - сказала она.
По словам главы регулятора, многие страны сейчас как минимум думают о введении цифровых валют центральных банков. Кто-то еще исследует, кто-то уже вышел на стадию пилота. При создании платформы цифрового рубля ЦБ РФ уже заложил возможность ее интеграции с аналогичными зарубежными платформами, подчеркнула Набиуллина.
"Что касается криптовалют, наша позиция известна, мы против того, чтобы они использовались в платежах внутри страны. При этом мы поддерживаем их применение во внешней торговле, но законопроект, который дает такую возможность, еще обсуждается в Государственной Думе", - добавила она.
Набиуллина рассказала о росте доли юаня в расчетах за российский экспорт