https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html

Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке

Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке - РИА Новости, 30.01.2024

Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке

Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщил регулятор. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:54

2024-01-30T10:54

2024-01-30T12:15

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщил регулятор. "Начиная с февраля 2024 года: на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать резюме", — уточнили в ЦБ.Документ будет отражать обсуждение решения в период "недели тишины" и на заседании совета директоров регулятораВ резюме включат позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции представят без выделения мнений отдельных участников дискуссии. Регулятор также изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Его объем сократится, так как подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ставке, будет раскрываться в резюме. А в опорные раунды одновременно с резюме ЦБ будет публиковать комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу. Кроме того, ЦБ прекратит публиковать доклад о денежно-кредитной политике, так как обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в нем.

https://ria.ru/20240130/stavka-1924286759.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)