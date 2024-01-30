https://ria.ru/20240130/tsentrobank-1924298829.html
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке - РИА Новости, 30.01.2024
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке
Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщил регулятор. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:54
2024-01-30T10:54
2024-01-30T12:15
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщил регулятор. "Начиная с февраля 2024 года: на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать резюме", — уточнили в ЦБ.Документ будет отражать обсуждение решения в период "недели тишины" и на заседании совета директоров регулятораВ резюме включат позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции представят без выделения мнений отдельных участников дискуссии. Регулятор также изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Его объем сократится, так как подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ставке, будет раскрываться в резюме. А в опорные раунды одновременно с резюме ЦБ будет публиковать комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу. Кроме того, ЦБ прекратит публиковать доклад о денежно-кредитной политике, так как обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в нем.
https://ria.ru/20240130/stavka-1924286759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк обновит формат публикации решений по ключевой ставке
Центробанк изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Банк России обновит набор материалов, которые выходят после заседаний совета директоров по ключевой ставке, сообщил
регулятор.
«
"Начиная с февраля 2024 года: на шестой рабочий день после каждого решения по ключевой ставке Банк России будет публиковать резюме", — уточнили в ЦБ.
Документ будет отражать обсуждение решения в период "недели тишины" и на заседании совета директоров регулятора
В резюме включат позиции участников обсуждения по ситуации в экономике и перспективам ее развития, альтернативные варианты решений с аргументами за и против, обоснование принятого решения. Позиции представят без выделения мнений отдельных участников дискуссии.
Регулятор также изменит формат пресс-релиза по ключевой ставке. Его объем сократится, так как подробная информация об основных факторах, повлиявших на решение по ставке, будет раскрываться в резюме. А в опорные раунды одновременно с резюме ЦБ
будет публиковать комментарий к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.
Кроме того, ЦБ прекратит публиковать доклад о денежно-кредитной политике, так как обновленный набор материалов будет охватывать всю существенную информацию, которая ранее содержалась в нем.
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