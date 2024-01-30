https://ria.ru/20240130/tankisty-1924272329.html
Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы, сообщил Марочко
Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы, сообщил Марочко - РИА Новости, 30.01.2024
Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы, сообщил Марочко
Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за "скотского отношения" со стороны командования и отсутствия доплат,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:06
2024-01-30T08:06
2024-01-30T08:06
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Танкисты 17-й танковой бригады ВСУ отказались идти в наступление под Клещеевкой (ДНР) из-за "скотского отношения" со стороны командования и отсутствия доплат, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Военнослужащие 17-й танковой бригады вооруженных формирований Украины саботировали приказ вышестоящего командования и отказались выдвигаться в район сосредоточения для действий наступательного характера в районе населенного пункта Клещеевка", - сообщил агентству эксперт. По его словам, танкисты ВСУ аргументировали отказ выполнять приказ тем, что не получили положенные доплаты к денежному довольствию, а также в связи со "скотским отношением" к личному составу со стороны командиров на местах. В воскресной сводке за сутки по СВО Минобороны РФ сообщало о нанесенном на донецком направлении поражении живой силе и технике противника, в том числе 17-й танковой бригаде ВСУ.
https://ria.ru/20240130/svo-1924186975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы, сообщил Марочко
Марочко: танкисты ВСУ под Клещеевкой саботировали приказ о наступлении