https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html

Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ

Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024

Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ

Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:08

2024-01-30T04:08

2024-01-30T04:08

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

т-90м

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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков. "Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным "Тигр".

https://ria.ru/20240130/desant-1924262587.html

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россия, вооруженные силы украины, т-90м