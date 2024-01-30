https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:08
2024-01-30T04:08
2024-01-30T04:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874303176_0:85:3338:1963_1920x0_80_0_0_c5825b7133c4e8808e0aecbe04c3c57f.jpg
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков. "Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным "Тигр".
https://ria.ru/20240130/desant-1924262587.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874303176_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_6f6479a16735159f3ab66d6471aa20e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили под Купянском наблюдательный пункт ВСУ
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков.
"Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным "Тигр".
Десант уничтожил на правом берегу Днепра склады с ГСМ и боеприпасами ВСУ