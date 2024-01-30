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Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tankisty-1924263058.html
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 30.01.2024
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:08
2024-01-30T04:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
т-90м
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом", - сообщили журналистам в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве отметили, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков. "Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным "Тигр".
https://ria.ru/20240130/desant-1924262587.html
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россия, вооруженные силы украины, т-90м
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-90М
Танкисты уничтожили на Купянском направлении наблюдательный пункт ВСУ

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" уничтожили под Купянском наблюдательный пункт ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТанк Т-90 "Прорыв"
Танк Т-90 Прорыв - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Танк Т-90 "Прорыв". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Танкисты 6-й общевойсковой армии "Западной" группировки войск с закрытой огневой позиции уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Экипаж танка Т-90М "Прорыв" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с закрытой огневой позиции уничтожил замаскированный наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Огонь велся управляемым боеприпасом", - сообщили журналистам в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что координаты противника были получены от разведчиков-корректировщиков.
"Задача была обычная. Мы дежурили в укрытии, ждали подтверждения цели. "Птичники" вызвали нас, сказали, что замечена ротация наблюдателей в нашей зоне ответственности. Выскочили. По рельефу местности наблюдательный пункт скрывался от нас. Обычными снарядами мы бы разбирали его долго. А так, один снаряд - одна цель. С задачей наш "Прорыв" справился на "ура", - сказал командир танка с позывным "Тигр".
Российские военные - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-90М
 
 
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