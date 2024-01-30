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Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра - РИА Новости, 30.01.2024
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06:48 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tanker-1924267762.html
Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра
Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра - РИА Новости, 30.01.2024
Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра
Толщина ледового поля в районе Охотского моря, где российский танкер "Остров Сахалин" замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:48
2024-01-30T06:48
находка
охотское море
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Толщина ледового поля в районе Охотского моря, где российский танкер "Остров Сахалин" замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда". Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца, её возобновят во вторник. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку. Как сообщал РИА Новости знакомый с ситуацией источник, российский буксир "Берингов пролив" проведет танкер через льды. С экипажем всё в порядке, судно не повреждено, отмечали в морском координационно-спасательном центре Сахалина. "Судно не застряло, не остановилось. Танкер пустой, совершает переход из порта Петропавловка-Камчатского, где выгрузилось, в Находку за новым грузом. Проходил ледовое поле. По прогнозам была информация о толщине льда до 30 сантиметров – для судна это не проблема. По факту оказалось, что лед местами более тяжелый, поэтому судну пришлось замедлить движение до 1,5 узла", - сказал собеседник. Он отметил, что время в пути у танкера увеличивается многократно, а судну нужно своевременно прибыть под погрузку в порт Находки, поэтому было принято решение привлечь для проводки через сложное ледовое поле буксир. "Как только сложный лед будет пройден и судно выйдет из зоны, где лед толщиной 50 сантиметров, дальше пойдет само. Надеемся, что через 1,5 суток будет в порту Находки, встанет под погрузку. Буксир "Берингов пролив" на подходе. Должен в ближайшее часы помочь танкеру выйти из района, где наиболее толстый лед", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html
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находка
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находка, охотское море, россия
Находка, Охотское море, Россия
Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра

"Наяда": толщина льда рядом со вставшим в море танкером достигает 0,5 метра

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкРассвет на побережье Охотского моря
Рассвет на побережье Охотского моря - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Рассвет на побережье Охотского моря. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Толщина ледового поля в районе Охотского моря, где российский танкер "Остров Сахалин" замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца, её возобновят во вторник. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку.
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Как сообщал РИА Новости знакомый с ситуацией источник, российский буксир "Берингов пролив" проведет танкер через льды. С экипажем всё в порядке, судно не повреждено, отмечали в морском координационно-спасательном центре Сахалина.
"Судно не застряло, не остановилось. Танкер пустой, совершает переход из порта Петропавловка-Камчатского, где выгрузилось, в Находку за новым грузом. Проходил ледовое поле. По прогнозам была информация о толщине льда до 30 сантиметров – для судна это не проблема. По факту оказалось, что лед местами более тяжелый, поэтому судну пришлось замедлить движение до 1,5 узла", - сказал собеседник.
Он отметил, что время в пути у танкера увеличивается многократно, а судну нужно своевременно прибыть под погрузку в порт Находки, поэтому было принято решение привлечь для проводки через сложное ледовое поле буксир.
"Как только сложный лед будет пройден и судно выйдет из зоны, где лед толщиной 50 сантиметров, дальше пойдет само. Надеемся, что через 1,5 суток будет в порту Находки, встанет под погрузку. Буксир "Берингов пролив" на подходе. Должен в ближайшее часы помочь танкеру выйти из района, где наиболее толстый лед", - отметил собеседник.
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