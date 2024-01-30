https://ria.ru/20240130/tanker-1924267762.html

Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра

Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра - РИА Новости, 30.01.2024

Толщина льда около вставшего в море российского танкера достигает 0,5 метра

Толщина ледового поля в районе Охотского моря, где российский танкер "Остров Сахалин" замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:48

2024-01-30T06:48

2024-01-30T06:48

находка

охотское море

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Толщина ледового поля в районе Охотского моря, где российский танкер "Остров Сахалин" замедлил ход, составляет 50 сантиметров, после его прохождения с помощью буксира судно пойдет самостоятельно, сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда". Танкер "Остров Сахалин" под флагом России, по данным агентства "Киодо", оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море в 24 километрах от города Эсаси на острове Хоккайдо. По данным береговой охраны, около 3.40 по японскому времени (21.40 воскресенья мск) экипаж танкера связался с головным островом первого подразделения региональной береговой охраны, сообщив о том, что не может продолжать навигацию из-за дрейфующих льдов. К судну направили ледокол "Тэсио", однако операцию по вызволению танкера приостановили с заходом солнца, её возобновят во вторник. О проблемах с судном или об ухудшении состояния экипажа сообщений пока не поступало. По данным японской береговой охраны, танкер "Остров Сахалин", на борту которого находятся 19 человек, следовал с Камчатки в Находку. Как сообщал РИА Новости знакомый с ситуацией источник, российский буксир "Берингов пролив" проведет танкер через льды. С экипажем всё в порядке, судно не повреждено, отмечали в морском координационно-спасательном центре Сахалина. "Судно не застряло, не остановилось. Танкер пустой, совершает переход из порта Петропавловка-Камчатского, где выгрузилось, в Находку за новым грузом. Проходил ледовое поле. По прогнозам была информация о толщине льда до 30 сантиметров – для судна это не проблема. По факту оказалось, что лед местами более тяжелый, поэтому судну пришлось замедлить движение до 1,5 узла", - сказал собеседник. Он отметил, что время в пути у танкера увеличивается многократно, а судну нужно своевременно прибыть под погрузку в порт Находки, поэтому было принято решение привлечь для проводки через сложное ледовое поле буксир. "Как только сложный лед будет пройден и судно выйдет из зоны, где лед толщиной 50 сантиметров, дальше пойдет само. Надеемся, что через 1,5 суток будет в порту Находки, встанет под погрузку. Буксир "Берингов пролив" на подходе. Должен в ближайшее часы помочь танкеру выйти из района, где наиболее толстый лед", - отметил собеседник.

https://ria.ru/20231127/turtsiya-1912087237.html

https://ria.ru/20231223/sukhogruz-1917615666.html

находка

охотское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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находка, охотское море, россия