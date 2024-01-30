Россия инициирует международный суд над властями в Киеве, заявила сенатор
Сенатор Алтабаева: Россия инициирует международный суд над властями в Киеве
© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что после окончания специальной военной операции будет инициирован международный суд над киевским режимом и его покровителями.
"Россия обязательно будет инициировать такое судебное заседание, как только к логическому завершению подойдет специальная военная операция. Победа России состоится и это неизбежно, а преступления, которые были совершены Украиной и ее покровителями обязательно получат соответствующую оценку", - сказала Алтабаева РИА Новости.
По ее словам, суд должен пройти по аналоги с Нюрнбергским процессом, когда перед судом предстали военные преступники и бывшие руководители гитлеровской Германии.
"Наказание преступников необходимо для искоренения зла", - подчеркнула сенатор.
Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в ходе будущего трибунала над представителями киевского режима сначала за преступления против мирного населения должны быть наказаны судом непосредственные исполнители, потом - военные командиры и затем - политические власти на Украине. Мирошник сообщил, что прошли уже десятки судов, на которых были наказаны исполнители. Он уверен, что трибунал над политическим руководством Украины тоже возможен. Мирошник заявлял также, что на будущем трибунале обязательно будут международные наблюдатели, а его формат сейчас обсуждается.