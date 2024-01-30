https://ria.ru/20240130/strimy-1924301176.html

Комитет Госдумы поддержал проект о борьбе с треш-стримами

Комитет Госдумы поддержал проект о борьбе с треш-стримами - РИА Новости, 30.01.2024

Комитет Госдумы поддержал проект о борьбе с треш-стримами

Комитет ГД по молодежной политике на заседании во вторник рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект о противодействии распространению треш-стримов,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:01

2024-01-30T11:01

2024-01-30T11:01

россия

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комитет ГД по молодежной политике на заседании во вторник рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект о противодействии распространению треш-стримов, передаёт корреспондент РИА Новости. Законопроектом предлагается лишить треш-стримеров аудитории и возможности зарабатывать на таком контенте в интернете. "Для реализации этой цели фото-, видеоматериалы с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний будут включаться в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено", - написано в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что законопроектом вводятся элементы саморегулирования соцсетей: их владельцы будут осуществлять мониторинг и блокировать указанный опасный контент. Инициатива входит в пакет законопроектов о наказании за треш-стримы. Госдума 25 января приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. Ряд парламентариев, в том числе, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Метелев ранее отметил, что еще один законопроект установит и административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества производства стримов) ответственность. Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в интернете и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, "эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счет издевательств над другими". "Решение давно назрело. Ради заработка в прямом эфире есть те, кто издевается над детьми, животными, происходят даже убийства. Это порождает жестокость в обществе, особенно негативно влияет на детей и подростков", — приводит слова Володина сайт Госдумы.

https://ria.ru/20240129/bloger-1924109007.html

https://ria.ru/20220317/sledstvie-1778619819.html

https://ria.ru/20230518/tresh-1872729871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф, общество