https://ria.ru/20240130/ssha-1924281338.html

Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск

Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск - РИА Новости, 30.01.2024

Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск

Начавшиеся между Вашингтоном и Багдадом переговоры о завершении миссии международной антитеррористической коалиции в Ираке окончатся не выводом войск США, но... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:37

2024-01-30T09:37

2024-01-30T09:37

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ДАМАСК, 30 янв - РИА Новости. Начавшиеся между Вашингтоном и Багдадом переговоры о завершении миссии международной антитеррористической коалиции в Ираке окончатся не выводом войск США, но изменением формата их присутствия в стране с учетом потребностей американского военного контингента в соседней Сирии, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа. В Багдаде в субботу начала работу совместная военная комиссия США и Ирака, которая должна разработать график завершения миссии международной антитеррористической коалиции во главе с США и перехода к двусторонним отношениям в области безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции. "Встреча главы иракского правительства с представителями ВС США подготавливает новый этап - не уход американцев из Ирака, но изменение их функций, переквалификация под учебно-тренировочный формат, как это было раньше, с уменьшением численности контингента в Ираке, что позитивно отразится на американском присутствии в Сирии. В особенности учитывая, что Ирак является логистическим плацдармом для американских войск в Сирии", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что изменение формата присутствия ВС США в Ираке является частью общего процесса изменения их роли на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, "ряд сторон" не заинтересованы в сокращении американского военного присутствия в регионе и оказывают давление на Вашингтон с тем, чтобы это присутствие сохранялось или даже усиливалось на фоне общей нестабильности. "Вся эта обоюдная эскалация в Сирии и Ираке со стороны как сил сопротивления, так и американских войск является следствием происходящего в Газе… Никакой возможности деэскалации не будет без решения о прекращении огня в Газе", - добавил он. В итоге Вашингтон находится в сложном положении из-за предвыборной борьбы и растущего общественного недовольства в связи с событиями в Газе, считает эксперт. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад серьезно настроен на вывод из страны иностранного военного контингента после того, как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20240126/irak-1923550753.html

https://ria.ru/20240127/obstrel-1923910196.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, в мире, сша, ирак, вооруженные силы сша, сирия