Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ssha-1924281338.html
Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск
Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск - РИА Новости, 30.01.2024
Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск
Начавшиеся между Вашингтоном и Багдадом переговоры о завершении миссии международной антитеррористической коалиции в Ираке окончатся не выводом войск США, но... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:37
2024-01-30T09:37
политика
в мире
сша
ирак
вооруженные силы сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_92cdcc78bc2149b9730c587bb5eb9178.jpg
ДАМАСК, 30 янв - РИА Новости. Начавшиеся между Вашингтоном и Багдадом переговоры о завершении миссии международной антитеррористической коалиции в Ираке окончатся не выводом войск США, но изменением формата их присутствия в стране с учетом потребностей американского военного контингента в соседней Сирии, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа. В Багдаде в субботу начала работу совместная военная комиссия США и Ирака, которая должна разработать график завершения миссии международной антитеррористической коалиции во главе с США и перехода к двусторонним отношениям в области безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции. "Встреча главы иракского правительства с представителями ВС США подготавливает новый этап - не уход американцев из Ирака, но изменение их функций, переквалификация под учебно-тренировочный формат, как это было раньше, с уменьшением численности контингента в Ираке, что позитивно отразится на американском присутствии в Сирии. В особенности учитывая, что Ирак является логистическим плацдармом для американских войск в Сирии", - сказал эксперт. Он подчеркнул, что изменение формата присутствия ВС США в Ираке является частью общего процесса изменения их роли на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, "ряд сторон" не заинтересованы в сокращении американского военного присутствия в регионе и оказывают давление на Вашингтон с тем, чтобы это присутствие сохранялось или даже усиливалось на фоне общей нестабильности. "Вся эта обоюдная эскалация в Сирии и Ираке со стороны как сил сопротивления, так и американских войск является следствием происходящего в Газе… Никакой возможности деэскалации не будет без решения о прекращении огня в Газе", - добавил он. В итоге Вашингтон находится в сложном положении из-за предвыборной борьбы и растущего общественного недовольства в связи с событиями в Газе, считает эксперт. Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад серьезно настроен на вывод из страны иностранного военного контингента после того, как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240126/irak-1923550753.html
https://ria.ru/20240127/obstrel-1923910196.html
сша
ирак
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918093750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d14a848f92c8cafcfdf5d60730e4428.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, в мире, сша, ирак, вооруженные силы сша, сирия
Политика, В мире, США, Ирак, Вооруженные силы США, Сирия
Эксперт: переговоры США и Ирака не приведут к выводу американских войск

Эксперт: ВС США сохранят присутствие в Ираке, но изменят формат с учетом Сирии

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 30 янв - РИА Новости. Начавшиеся между Вашингтоном и Багдадом переговоры о завершении миссии международной антитеррористической коалиции в Ираке окончатся не выводом войск США, но изменением формата их присутствия в стране с учетом потребностей американского военного контингента в соседней Сирии, заявил РИА Новости сирийский эксперт по геостратегическим вопросам Камаль аль-Джуфа.
В Багдаде в субботу начала работу совместная военная комиссия США и Ирака, которая должна разработать график завершения миссии международной антитеррористической коалиции во главе с США и перехода к двусторонним отношениям в области безопасности между Ираком, США и странами-партнерами по коалиции.
"Встреча главы иракского правительства с представителями ВС США подготавливает новый этап - не уход американцев из Ирака, но изменение их функций, переквалификация под учебно-тренировочный формат, как это было раньше, с уменьшением численности контингента в Ираке, что позитивно отразится на американском присутствии в Сирии. В особенности учитывая, что Ирак является логистическим плацдармом для американских войск в Сирии", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что изменение формата присутствия ВС США в Ираке является частью общего процесса изменения их роли на Ближнем Востоке. При этом, по его словам, "ряд сторон" не заинтересованы в сокращении американского военного присутствия в регионе и оказывают давление на Вашингтон с тем, чтобы это присутствие сохранялось или даже усиливалось на фоне общей нестабильности.
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Ирак уведомил Россию о готовности США вывести свой военный контингент
26 января, 05:22
"Вся эта обоюдная эскалация в Сирии и Ираке со стороны как сил сопротивления, так и американских войск является следствием происходящего в Газе… Никакой возможности деэскалации не будет без решения о прекращении огня в Газе", - добавил он.
В итоге Вашингтон находится в сложном положении из-за предвыборной борьбы и растущего общественного недовольства в связи с событиями в Газе, считает эксперт.
Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что Багдад серьезно настроен на вывод из страны иностранного военного контингента после того, как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а США стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
Шиитские группировки заявили об обстреле американских баз в Сирии и Ираке
27 января, 22:38
 
ПолитикаВ миреСШАИракВооруженные силы СШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала