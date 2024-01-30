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Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании

Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании - РИА Новости, 30.01.2024

Блинкен пообещал "многоуровневый" ответ на удар по базе в Иордании

Ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании может быть многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени, заявил РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:17

2024-01-30T00:17

2024-01-30T00:33

иордания

сирия

сша

в мире

энтони блинкен

джон кирби

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Ответ США на гибель троих своих военнослужащих при атаке беспилотника на базу в Иордании может быть многоуровневым, многоэтапным и растянутым во времени, заявил госсекретарь Энтони Блинкен."Очевидно, я не стану телеграфировать, как мы можем поступить в этом случае, и забегать вперед президента, но могу повторить то, что сказал президент вчера: мы ответим. И этот ответ может быть многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 40, по последним данным, пострадали. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил что Вашингтон, безусловно, ответит на это нападение, "выбрав время и способ для этого".Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html

иордания

сирия

сша

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иордания, сирия, сша, в мире, энтони блинкен, джон кирби, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году