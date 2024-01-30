Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка
Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели 11-летней девочки
© СК РФ по Ростовской областиВорота на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района Ростовской области, которыми придавило девочку
© СК РФ по Ростовской области
Ворота на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района Ростовской области, которыми придавило девочку
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за халатности которого футбольные ворота насмерть задавили ребенка, сообщила прокуратура региона.
"Суд приговорил Казанцева к двум годам лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Летом прошлого года на спортивной площадке в хуторе Камышеве футбольные ворота опрокинулись на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По данным следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Трагедия произошла на самодельно организованном футбольном поле, находящемся в пользовании дома культуры, пояснили в СК.
Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". Подсудимый свою вину полностью признал.