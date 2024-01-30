https://ria.ru/20240130/srok-1924323141.html

Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка

Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка - РИА Новости, 30.01.2024

Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка

Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:28

2024-01-30T12:28

2024-01-30T13:02

происшествия

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за халатности которого футбольные ворота насмерть задавили ребенка, сообщила прокуратура региона. "Суд приговорил Казанцева к двум годам лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Летом прошлого года на спортивной площадке в хуторе Камышеве футбольные ворота опрокинулись на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По данным следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Трагедия произошла на самодельно организованном футбольном поле, находящемся в пользовании дома культуры, пояснили в СК. Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". Подсудимый свою вину полностью признал.

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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)