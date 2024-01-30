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Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка - РИА Новости, 30.01.2024
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12:28 30.01.2024 (обновлено: 13:02 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/srok-1924323141.html
Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка
Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка - РИА Новости, 30.01.2024
Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка
Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:28
2024-01-30T13:02
происшествия
россия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за халатности которого футбольные ворота насмерть задавили ребенка, сообщила прокуратура региона. "Суд приговорил Казанцева к двум годам лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении. Летом прошлого года на спортивной площадке в хуторе Камышеве футбольные ворота опрокинулись на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По данным следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Трагедия произошла на самодельно организованном футбольном поле, находящемся в пользовании дома культуры, пояснили в СК. Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". Подсудимый свою вину полностью признал.
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происшествия, россия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели ребенка

Директор ростовского ДК получил условный срок после гибели 11-летней девочки

© СК РФ по Ростовской областиВорота на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района Ростовской области, которыми придавило девочку
Ворота на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района Ростовской области, которыми придавило девочку
© СК РФ по Ростовской области
Ворота на футбольной площадке в хуторе Камышев Зимовниковского района Ростовской области, которыми придавило девочку
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Зимовниковский районный суд Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно директора сельского дома культуры Виталия Казанцева, из-за халатности которого футбольные ворота насмерть задавили ребенка, сообщила прокуратура региона.
"Суд приговорил Казанцева к двум годам лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.
Летом прошлого года на спортивной площадке в хуторе Камышеве футбольные ворота опрокинулись на 11-летнюю девочку, которая от полученных травм скончалась на месте. По данным следствия, это стало возможным, поскольку обвиняемый "не принял мер к обеспечению безопасности при эксплуатации ворот, которые были установлены на футбольном поле без надлежащего закрепления". Трагедия произошла на самодельно организованном футбольном поле, находящемся в пользовании дома культуры, пояснили в СК.
Дело было возбуждено по статье УК РФ "Халатность". Подсудимый свою вину полностью признал.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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