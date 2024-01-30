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Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
08:16 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/spetssluzhby-1924273738.html
Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев
Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев - РИА Новости, 30.01.2024
Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что западные спецслужбы, в том числе... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:16
2024-01-30T08:16
выборы президента россии — 2024
россия
василий пискарев
госдума рф
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что западные спецслужбы, в том числе используя ресурсы нежелательных в РФ организаций, иноагентов и релокантов, незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале. "Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов", - приводятся слова Пискарева. Он рассказал, что Запад запускает информационные проекты по организации "альтернативного электронного голосования". Россиян убеждают подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, проходить обучение для наблюдателей, участвовать в соцопросах и оформлять пожертвования организаторам. В то же время гражданам РФ обещают, что их личные данные будут защищены. "Комиссия отмечает, что, помимо грубого вмешательства в выборы в России, целью незаконного сбора личных данных, курируемого западными спецслужбами, является склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", - заключается в сообщении.
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россия, василий пискарев, госдума рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, В мире
Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев

Пискарев: спецслужбы Запада собирают персональные данные россиян перед выборами

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала, что западные спецслужбы, в том числе используя ресурсы нежелательных в РФ организаций, иноагентов и релокантов, незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов, сообщил глава комиссии Василий Пискарев в Telegram-канале.
"Комиссией зафиксированы попытки западных спецслужб, в том числе с использованием ресурсов экстремистских и нежелательных в России иностранных неправительственных организаций, возможностей ряда иноагентов и релокантов, по незаконному сбору персональных данных россиян в преддверии выборов", - приводятся слова Пискарева.
Он рассказал, что Запад запускает информационные проекты по организации "альтернативного электронного голосования". Россиян убеждают подписывать петиции о признании выборов нелегитимными, проходить обучение для наблюдателей, участвовать в соцопросах и оформлять пожертвования организаторам. В то же время гражданам РФ обещают, что их личные данные будут защищены.
"Комиссия отмечает, что, помимо грубого вмешательства в выборы в России, целью незаконного сбора личных данных, курируемого западными спецслужбами, является склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями", - заключается в сообщении.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
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Выборы президента России — 2024РоссияВасилий ПискаревГосдума РФВ мире
 
 
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