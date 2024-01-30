Российская ПВО за сутки сбила 86 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 86 дронов ВСУ и 12 снарядов РСЗО
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 86 украинских беспилотников, 12 снарядов реактивных систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, а также управляемую авиабомбу JDAM, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Золотаревка, Попасная, Кременная Луганской Народной Республики, Верхнекаменское, Ямполовка Донецкой Народной Республики, Очеретоватое, Шевченково, Мирное, Константиновка, Любимовка Запорожской области и Корсунка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 431 беспилотный летательный аппарат, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 847 танков и других боевых бронированных машин, 1211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7902 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 18 042 единицы специальной военной автомобильной техники.