https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924340351.html

Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T

Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T - РИА Новости, 30.01.2024

Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T

Российские военные поразили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T из Германии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:15

2024-01-30T13:15

2024-01-30T13:15

специальная военная операция на украине

безопасность

германия

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T из Германии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240130/poteri-1924339666.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, германия, россия, вооруженные силы украины