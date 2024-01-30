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Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924340351.html
Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T
Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T - РИА Новости, 30.01.2024
Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T
Российские военные поразили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T из Германии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:15
2024-01-30T13:15
специальная военная операция на украине
безопасность
германия
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T из Германии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240130/poteri-1924339666.html
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безопасность, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по украинской РЛС комплекса IRIS-T

Минобороны: ВС России уничтожили украинского РЛС ракетного комплекса IRIS-T

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная машина БРМ-1К вооруженных сил РФ
Самоходная машина БРМ-1К вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости
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Самоходная машина БРМ-1К вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские военные поразили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T из Германии, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В течение суток поражены склад горючего ВСУ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, а также живая сила и военная техника в 112 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении
Вчера, 13:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГерманияРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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