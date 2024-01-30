https://ria.ru/20240130/spetsoperatsiya-1924264494.html
На Южнодонецком направлении сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции
На Южнодонецком направлении сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции - РИА Новости, 30.01.2024
На Южнодонецком направлении сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции
Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T05:02
2024-01-30T05:02
2024-01-30T05:13
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
константиновка
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" за сутки пресекли шесть попыток украинских войск усилить позиции на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на южнодонецком направлении … В течение суток пресечены шесть попыток противника усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Приютного и Старомайорского", - сказал он.Украинские войска потеряли до 70 военнослужащих и два автомобиля, уточнил он. Кроме того, мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки противника севернее Приютного. ВСУ при этом понесли потери и отказались от дальнейших действий."Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены два пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами", - добавил Гордеев.
https://ria.ru/20240130/desant-1924262587.html
константиновка
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, константиновка
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Константиновка
На Южнодонецком направлении сорвали шесть попыток ВСУ усилить позиции
Российские силы сорвали на Южнодонецком направлении шесть попыток усиления ВСУ