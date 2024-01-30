Рейтинг@Mail.ru
Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
10:58 30.01.2024 (обновлено: 11:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html
Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии
Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии - РИА Новости, 30.01.2024
Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии
США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:58
2024-01-30T11:15
война в сирии
сша
сирия
в мире
виктория нуланд
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.Издание Al-Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy ранее опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии. По их данным, в администрации США идут обсуждения, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, окончательное решение еще не принято. Высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения "ошибочными"."Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии. Как показали трагические события в церкви в Стамбуле - и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб - ДАЕШ* (арабский акроним ИГ*, запрещенной в РФ террористической организации – ред.) все еще активна во многих местах, и мы (с Турцией) являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий. В частности, мы были надежными партнерами в борьбе с ДАЕШ*, где бы она ни находилась. Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии...", - заявила Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.По ее словам, Вашингтону и Анкаре сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество. "Это было видно в Стамбуле, это было трагически видно на примере (атаки) на наши собственные силы в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге", - сказала замгоссекретаря США.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сирия, в мире, виктория нуланд, министерство обороны сша
Война в Сирии, США, Сирия, В мире, Виктория Нуланд, Министерство обороны США
Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии

Нуланд опровергла сообщения об обсуждении вывода войск США из Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Издание Al-Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy ранее опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии. По их данным, в администрации США идут обсуждения, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, окончательное решение еще не принято. Высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения "ошибочными".
"Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии. Как показали трагические события в церкви в Стамбуле - и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб - ДАЕШ* (арабский акроним ИГ*, запрещенной в РФ террористической организации – ред.) все еще активна во многих местах, и мы (с Турцией) являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий. В частности, мы были надежными партнерами в борьбе с ДАЕШ*, где бы она ни находилась. Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии...", - заявила Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.
По ее словам, Вашингтону и Анкаре сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество. "Это было видно в Стамбуле, это было трагически видно на примере (атаки) на наши собственные силы в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге", - сказала замгоссекретаря США.
* Запрещенная в России террористическая организация
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
В США подсчитали число атак на свои базы на Ближнем Востоке с 17 октября
Вчера, 02:00
 
Война в СирииСШАСирияВ миреВиктория НуландМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала