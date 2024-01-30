Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии
Нуланд опровергла сообщения об обсуждении вывода войск США из Сирии
© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Американские военные на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Издание Al-Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy ранее опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии. По их данным, в администрации США идут обсуждения, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, окончательное решение еще не принято. Высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения "ошибочными".
"Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии. Как показали трагические события в церкви в Стамбуле - и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб - ДАЕШ* (арабский акроним ИГ*, запрещенной в РФ террористической организации – ред.) все еще активна во многих местах, и мы (с Турцией) являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий. В частности, мы были надежными партнерами в борьбе с ДАЕШ*, где бы она ни находилась. Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии...", - заявила Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.
* Запрещенная в России террористическая организация