https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html

Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии

Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии - РИА Новости, 30.01.2024

Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии

США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:58

2024-01-30T10:58

2024-01-30T11:15

война в сирии

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сирия

в мире

виктория нуланд

министерство обороны сша

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. США не выводят войска из Сирии, заявила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд.Издание Al-Monitor, а вслед за ним и журнал Foreign Policy ранее опубликовали материалы, из которых следует, что Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск из Сирии. По их данным, в администрации США идут обсуждения, когда и на каких условиях могут быть выведены войска, окончательное решение еще не принято. Высокопоставленный представитель Пентагона в комментарии РИА Новости назвал эти сообщения "ошибочными"."Прежде всего, позвольте мне прояснить ситуацию: США не выводят войска из Сирии. Как показали трагические события в церкви в Стамбуле - и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб - ДАЕШ* (арабский акроним ИГ*, запрещенной в РФ террористической организации – ред.) все еще активна во многих местах, и мы (с Турцией) являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий. В частности, мы были надежными партнерами в борьбе с ДАЕШ*, где бы она ни находилась. Это необходимо продолжать вместе с Турцией, будь то в Ираке или в Сирии...", - заявила Нуланд в интервью телеканалу CNN Turk.По ее словам, Вашингтону и Анкаре сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество. "Это было видно в Стамбуле, это было трагически видно на примере (атаки) на наши собственные силы в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге", - сказала замгоссекретаря США.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, сирия, в мире, виктория нуланд, министерство обороны сша