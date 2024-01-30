https://ria.ru/20240130/shvetsiya-1924300252.html

Власти Швеции готовят инструкцию для граждан на случай войны, пишут СМИ

Власти Швеции готовят инструкцию для граждан на случай войны, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2024

Власти Швеции готовят инструкцию для граждан на случай войны, пишут СМИ

Управление общественной безопасности и готовности к ЧС Швеции готовит новую, "более жесткую" инструкцию для населения на случай кризиса или войны, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:58

2024-01-30T10:58

2024-01-30T10:58

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Управление общественной безопасности и готовности к ЧС Швеции готовит новую, "более жесткую" инструкцию для населения на случай кризиса или войны, сообщает радио Sveriges Radio. Инструкция носит название "Если наступит кризис или война". Как сообщается, обновление связано в том числе с возможным членством Швеции в НАТО. "Новая версия, как сообщается, будет более жесткой в своей подаче, отчасти в связи с возможным членством в НАТО, а отчасти в связи с тем, как ситуация в области политической безопасности влияет на Швецию", - сообщает Sveriges Radio со ссылкой на источники. По информации радио, новая версия инструкции будет подготовлена и разослана всем домохозяйствам в октябре 2024 года. Отмечается, что предыдущая версия инструкции вышла в 2018 году. Ранее шведский телеканал SVT сообщал, что главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей быть готовыми к войне и заявил, что Россия якобы представляет угрозу для королевства. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне этих заявлений рассказал о деградации правящих кругов в Европе на примере Швеции, которая решила вступить в НАТО якобы для собственной защиты, а теперь их правительство ради членства в альянсе призывает к войне с Россией. Запад, заявляя о якобы планах нападения РФ на НАТО, пытается запугать Россию перспективой прямого вооруженного конфликта с альянсом и надеется заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не будет, заявлял в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он назвал эти заявления Запада информационной войной. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240124/turtsiya-1923177490.html

https://ria.ru/20240119/shvetsiya-1922329172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, швеция, москва, сергей нарышкин, дмитрий медведев, дмитрий песков, в мире