https://ria.ru/20240130/shtraf-1924261830.html
Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата - РИА Новости, 30.01.2024
Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
Суд в Уссурийске приговорил к штрафу в 505 тысяч рублей мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата, не поделив дорогу со своим оппонентом,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:37
2024-01-30T03:37
2024-01-30T05:22
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toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Суд в Уссурийске приговорил к штрафу в 505 тысяч рублей мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата, не поделив дорогу со своим оппонентом, сообщает полиция Приморья.Дорожный конфликт со стрельбой произошел в районе улицы Комарова в Уссурийске: водители RAM-1500 и Toyota Corolla Axio не сошлись в очередности проезда по дороге."В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля RAM-1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из охолощенного оружия. В ходе обыска квартиры и машины подозреваемого сотрудниками полиции изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук, и травматическое оружие – револьвер", - говорится в сообщении краевой полиции. Разрешения на ношение травматического оружия мужчина не имел, его изъявли. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"."В ходе следствия подтвердилась причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления против общественной безопасности. Суд признал подсудимого виновными назначил ему наказание в виде штрафа в размере 505 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Правонарушителя также привлекли к административной ответственности за незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.
https://ria.ru/20240115/shtraf-1921466021.html
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уссурийск, россия, toyota corolla, происшествия
Уссурийск, Россия, Toyota Corolla, Происшествия
Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
Приморца оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата на дороге