https://ria.ru/20240130/shtraf-1924261830.html

Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата

Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата - РИА Новости, 30.01.2024

Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата

Суд в Уссурийске приговорил к штрафу в 505 тысяч рублей мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата, не поделив дорогу со своим оппонентом,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:37

2024-01-30T03:37

2024-01-30T05:22

уссурийск

россия

toyota corolla

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Суд в Уссурийске приговорил к штрафу в 505 тысяч рублей мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата, не поделив дорогу со своим оппонентом, сообщает полиция Приморья.Дорожный конфликт со стрельбой произошел в районе улицы Комарова в Уссурийске: водители RAM-1500 и Toyota Corolla Axio не сошлись в очередности проезда по дороге."В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля RAM-1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из охолощенного оружия. В ходе обыска квартиры и машины подозреваемого сотрудниками полиции изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук, и травматическое оружие – револьвер", - говорится в сообщении краевой полиции. Разрешения на ношение травматического оружия мужчина не имел, его изъявли. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"."В ходе следствия подтвердилась причастность фигуранта уголовного дела к совершению преступления против общественной безопасности. Суд признал подсудимого виновными назначил ему наказание в виде штрафа в размере 505 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Правонарушителя также привлекли к административной ответственности за незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.

https://ria.ru/20240115/shtraf-1921466021.html

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уссурийск, россия, toyota corolla, происшествия