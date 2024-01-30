https://ria.ru/20240130/shoygu-1924370172.html
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" - РИА Новости, 30.01.2024
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:40
2024-01-30T14:40
2024-01-30T16:21
безопасность
екатеринбург
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге, сообщило Минобороны в телеграм-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924397458_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_4a38d2cf23b69aa06cd5348cba7333e1.jpg
Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге
Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
2024-01-30T14:40
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, екатеринбург, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Екатеринбург, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"
Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на предприятии "Алмаз-Антея"