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Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" - РИА Новости, 30.01.2024
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14:40 30.01.2024 (обновлено: 16:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/shoygu-1924370172.html
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" - РИА Новости, 30.01.2024
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:40
2024-01-30T16:21
безопасность
екатеринбург
сергей шойгу
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге, сообщило Минобороны в телеграм-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", - говорится в сообщении.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге
Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.
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безопасность, екатеринбург, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Екатеринбург, Сергей Шойгу, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет на предприятии "Алмаз-Антея"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге, сообщило Минобороны в телеграм-канале ведомства.
«
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", - говорится в сообщении.
Шойгу на производстве управляемых ракет в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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18 января, 14:53
 
БезопасностьЕкатеринбургСергей ШойгуКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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