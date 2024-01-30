https://ria.ru/20240130/shoygu-1924370172.html

Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер" - РИА Новости, 30.01.2024

Шойгу проверил производство крылатых ракет "Калибр" и "Искандер"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:40

2024-01-30T14:40

2024-01-30T16:21

безопасность

екатеринбург

сергей шойгу

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет "Калибр" и комплекса "Искандер" на предприятии "Алмаз-Антея" в Екатеринбурге, сообщило Минобороны в телеграм-канале ведомства. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. На предприятии концерна "Алмаз Антей" Сергей Шойгу проинспектировал производство крылатых ракет морского базирования "Калибр" и крылатых ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/shoygu-1922118718.html

екатеринбург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге. 2024-01-30T14:40 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, екатеринбург, сергей шойгу, концерн пво "алмаз-антей"