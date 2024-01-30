https://ria.ru/20240130/shantazhu-1924224753.html

США готовятся к глобальному газовому шантажу

США готовятся к глобальному газовому шантажу - РИА Новости, 30.01.2024

США готовятся к глобальному газовому шантажу

В Соединенных Штатах продолжают происходить странные и, на первый взгляд, случайные события, и речь тут вовсе не про мятежный Техас. В пятницу Джо Байден... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:00

сша

австралия

китай

дженнифер грэнхолм

джо байден

дональд трамп

санкции в отношении россии

аналитика

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В Соединенных Штатах продолжают происходить странные и, на первый взгляд, случайные события, и речь тут вовсе не про мятежный Техас. В пятницу Джо Байден приостановил все новые проекты по строительству терминалов сжижения природного газа.Как следует из комментария профильного министра Дженнифер Грэнхолм, американский президент выполнил просьбу многочисленных экологических организаций, которые жутко обеспокоены растущим производством СПГ внутри Соединенных Штатов, а также тем уроном, что могут нанести окружающей среде дополнительные объемы метана, который во время сжижения, транспортировки через океан и регазификации утекает в атмосферу, нагревая ее в 50 раз быстрее, чем обычные парниковые газы. Министерство пообещало, что проведет глубокий анализ влияния новых проектов на энергетическую безопасность и экономику США, но самое главное — и это особо подчеркивается — на мировую экологию.Решение это интересно сразу по целому ряду причин.Начать с того, что перед нами очередной пример, как под сурдинку модной зеленой повестки можно пропихивать совершенно любые решения, оправдывая свои действия борьбой за все хорошее. В конкретном случае даже не нужно глубоко копать, чтобы понять, что запрет этот сугубо политического свойства и имеет далекоидущие намерения. Грэнхолм, комментируя решение Байдена, обронила ключевую фразу, что также на неопределенный срок приостанавливается экспорт произведенного в Штатах СПГ во все страны, которые не заключили с США соглашение о свободной торговле. Если на этом моменте у вас в голове произошел логический сбой и вы перечитали предыдущее предложение еще раз, не переживайте. Никакой экологической логики тут и не должно быть: здесь не про защиту лесов Амазонки — здесь про монополизацию рынка и решение геостратегических задач.Если открыть пресловутое соглашение, мы увидим, что по новым правилам сжиженный газ из США можно поставлять только в Канаду, Мексику, Гватемалу, Никарагуа и дальше на юг, но лишь странам западного побережья Южной Америки. В этот список также входят Австралия, Япония, Марокко и Оман. И если с хронически энергодефицитными странами Латинской Америки и Страной восходящего солнца все понятно, то у прочих с собственным газом дела обстоят отлично и чужой СПГ им нужен разве что для спекулятивной перепродажи.Обратить внимание здесь нужно не на перечень участников, а на тех, кого в нем нет.Совершенно верно: это страны Азии — в первую очередь, конечно, Китай — и Европа. У последней дела обстоят особенно "радужно" по той простой причине, что, добровольно отказавшись от российской трубы, страны еврозоны со всего размаху уселись на иглу американского СПГ. Напомним, что сжиженный газ, произведенный за океаном, сегодня составляет около 15 процентов потребления Евросоюза, хотя еще шесть лет назад его доля была менее процента.Азиатский рынок интересен сам по себе, так как имеет колоссальную емкость и в ценовом соотношении практически всегда премиальный, то есть продажи тут имеют наивысшую маржинальность.Здесь нужно сделать важную ремарку.Речь не идет о прекращении поставок в принципе — подразумевается, что на рынки Востока и Старого Света не будут попадать дополнительные объемы с новых комбинатов. То есть обрушения рынка ждать не следует, но таким нехитрым способом американцы притормаживают вновь набирающую обороты экономику Китая и попутно еще глубже вгоняют гарпун зависимости в мягкий бок Брюсселя, который теперь будет покорнее и исполнительнее.Внутри самих Штатов данное решение воспринято крайне неоднозначно. Поборники либерально-демократического курса сплясали радостную джигу, особенно на фоне снятия запрета на новое разведочное и добычное бурение, которое осенью согласовал Джо Байден. С другой стороны, в ярость пришли не только политические оппоненты, но и представители крупного бизнеса. Они обвиняют Байдена ни много ни мало в подрыве национальной безопасности. Негодующие упирают на то, что запрет коснется как минимум четырех крупных заводов, с вводом которых производство СПГ планировалось удвоить с текущих 35 до 70 миллиардов кубометров в год.Опять же важное уточнение: всего два года назад Штаты были лишь третьим по величине экспортером СПГ, уступая Австралии и Катару, а сегодня они — номер один. Удвоение производства не только закрепило бы их статус главного поставщика, но и фактически превратило в глобального монополиста, что, в свою очередь, позволило бы давить газовым рычагом на всех неугодных, попутно набивая карманы.Американские финансисты указывают, что приостановка новых проектов замедлит темпы развития национальной экономики, так как строительство СПГ-терминалов происходит по весьма специфичной схеме. Стоимость реализации даже самого небольшого подобного проекта исчисляется миллиардами долларов, получить которые можно только в виде банковского кредита. При этом банки вовсе не горят желанием расставаться со столь внушительными суммами без надежных гарантий возврата средств, а потому от энергетической компании упредительно требуют заключения долгосрочных контрактов на поставки продукции. Для последних уже построенных на побережье США терминалов этот срок исчисляется как минимум десятью годами. То есть еще не вбита ни одна свая, не получено ни единого доллара, а обязательства на поставку — уже на десятилетие вперед.Внутри США возникло мнение, что все это делается умышленно на тот случай, если осенью на выборах победит Дональд Трамп, чтобы передать ему главное кресло страны с максимальным ворохом проблем. Ведь по странному стечению обстоятельств Министерство энергетики будет изучать и анализировать ситуацию аккурат до октября. А там уже и выборы.Как бы то ни было, эта история вовсе не закончена и будет интересно посмотреть, как станут развиваться события дальше. Как отреагируют рынки, сможет крупный бизнес продавить Белый дом или возобладает месть политическому оппоненту? С уверенностью уже сейчас можно утверждать лишь одно: российские дальневосточные и заполярные СПГ-проекты из-за всей этой американской свистопляски станут еще более востребованны, а их продукция дороже.

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html

https://ria.ru/20240120/ekonomika-1922418580.html

сша

австралия

китай

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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сша, австралия, китай, дженнифер грэнхолм, джо байден, дональд трамп, санкции в отношении россии, аналитика