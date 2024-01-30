https://ria.ru/20240130/semya-1924263739.html
СМИ: семья из Монтаны обвинила власти в "похищении" дочери-трансгендера
СМИ: семья из Монтаны обвинила власти в "похищении" дочери-трансгендера - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: семья из Монтаны обвинила власти в "похищении" дочери-трансгендера
Семья из американского штата Монтана обвинила местные власти в лишении опеки над 14-летней дочерью, решившей, что она мальчик, пишут СМИ; губернатор штата Грег... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:47
2024-01-30T04:47
2024-01-30T04:47
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Семья из американского штата Монтана обвинила местные власти в лишении опеки над 14-летней дочерью, решившей, что она мальчик, пишут СМИ; губернатор штата Грег Джанфорте, комментируя скандал, заявил, что его офис следит за ситуацией. О соответствующем инциденте пишет портал Reduxx со ссылкой на семью девушки, Дженнифер (имя изменено), Кристу и Тодда Колстадов. Мачеха "неопределившейся" девочки рассказала СМИ, что все началось еще в августе минувшего года, когда Дженнифер высказала суицидальные мысли, а также заявляла, что отравилась, после чего ее госпитализировали. Однако, по данным родителей, никакого отравления не было. Портал также прилагает выписки из медицинских документов, в которых напрямую указывается: четырнадцатилетняя девушка, "которая идентифицирует себя как мужчину - "Лео". "Нам сказали, что позволить Дженнифер совершить переход и жить как мальчик было в ее "терапевтических интересах", и, поскольку мы не были готовы следовать этой рекомендации, суд передал Дженнифер на попечение органам опеки", - приводит портал слова мачехи девушки. Разразившийся скандал дошел и до губернатора штата Грега Джанфорте, прокомментировавшего на странице в соцсети Х дело о защите детей, не уточняя, о каком именно случае идет речь. Он заверил, что попросил вице-губернатора "продолжать следить за ходом рассмотрения дела".
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СМИ: семья из Монтаны обвинила власти в "похищении" дочери-трансгендера
Reduxx: семья в США обвинила власти в похищении дочери, решившей стать мужчиной
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Семья из американского штата Монтана обвинила местные власти в лишении опеки над 14-летней дочерью, решившей, что она мальчик, пишут СМИ; губернатор штата Грег Джанфорте, комментируя скандал, заявил, что его офис следит за ситуацией.
О соответствующем инциденте пишет портал Reduxx
со ссылкой на семью девушки, Дженнифер (имя изменено), Кристу и Тодда Колстадов. Мачеха "неопределившейся" девочки рассказала СМИ, что все началось еще в августе минувшего года, когда Дженнифер высказала суицидальные мысли, а также заявляла, что отравилась, после чего ее госпитализировали. Однако, по данным родителей, никакого отравления не было.
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Портал также прилагает выписки из медицинских документов, в которых напрямую указывается: четырнадцатилетняя девушка, "которая идентифицирует себя как мужчину - "Лео".
"Нам сказали, что позволить Дженнифер совершить переход и жить как мальчик было в ее "терапевтических интересах", и, поскольку мы не были готовы следовать этой рекомендации, суд передал Дженнифер на попечение органам опеки", - приводит портал слова мачехи девушки.
Разразившийся скандал дошел и до губернатора штата Грега Джанфорте, прокомментировавшего на странице в соцсети Х дело о защите детей, не уточняя, о каком именно случае идет речь. Он заверил, что попросил вице-губернатора "продолжать следить за ходом рассмотрения дела".
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