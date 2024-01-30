https://ria.ru/20240130/samolet-1924296745.html

Второй за несколько дней самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву

Второй за несколько дней самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву - РИА Новости, 30.01.2024

Второй за несколько дней самолет не смог вылететь из Улан-Удэ в Москву

Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), отправлявшийся рейсом из Улан-Удэ в Москву, во вторник прервал взлет из-за технической неисправности, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:38

2024-01-30T10:38

2024-01-30T10:38

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улан-удэ

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западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК/УЛАН-УДЭ, 30 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), отправлявшийся рейсом из Улан-Удэ в Москву, во вторник прервал взлет из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура; задержка уже превышает семь часов. "По предварительным данным, сегодня около 10.00 (02.00 мск) в международном аэропорту "Байкал" при разбеге по взлетно-посадочной полосе самолета командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь", планировавшего вылет в город Москва, принято решение о возврате к месту стоянки по причине подозрения на наличие технической неисправности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, самолет отстранили от эксплуатации. В здании аэровокзала размещены более 170 пассажиров, которых отправят в пункт назначения на резервном воздушном судне. Как уточнил РИА Новости гендиректор международного аэропорта "Байкал" Дмитрий Гармаев, у самолета, выполнявшего рейс 3034 в Москву, "обнаружилась техническая неисправность", пассажиры ждут запасной борт, который прибудет в 16.30 (11.30 мск) Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Байкал", вылет, изначально запланированный на 9.40 по местному времени, перенесен на 17.00 (12.00 мск). Идет регистрация пассажиров. Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по исполнению законодательства о безопасности полетов. В период ожидания выполнения рейса прокуратура также контролирует соблюдение авиакомпанией прав пассажиров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, улан-удэ, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура