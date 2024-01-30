Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом
Саакашвили назвал назначение Кобахидзе премьером Грузии насмешкой над народом
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом.
Накануне Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста премьера и станет председателем правящей партии "Грузинская мечта". Таким образом Гарибашвили впервые меняется должностями с Ираклием Кобахидзе, который, предположительно, станет новым премьером. Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы.
"Назначение Кобахидзе со стороны олигарха (Иванишвили - ред.) является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина: матери вновь продолжат неравную борьбу, чтобы прокормить своих детей, студенты вновь не смогут трудоустроится по своей профессии, международные звонки от детей и внуков, живущих за рубежом, вновь будут единственной радостью для бабушек и дедушек", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.