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Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом - РИА Новости, 30.01.2024
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13:14 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html
Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом
Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом - РИА Новости, 30.01.2024
Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:14
2024-01-30T13:14
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом. Накануне Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста премьера и станет председателем правящей партии "Грузинская мечта". Таким образом Гарибашвили впервые меняется должностями с Ираклием Кобахидзе, который, предположительно, станет новым премьером. Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы. "Назначение Кобахидзе со стороны олигарха (Иванишвили - ред.) является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина: матери вновь продолжат неравную борьбу, чтобы прокормить своих детей, студенты вновь не смогут трудоустроится по своей профессии, международные звонки от детей и внуков, живущих за рубежом, вновь будут единственной радостью для бабушек и дедушек", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом

Саакашвили назвал назначение Кобахидзе премьером Грузии насмешкой над народом

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом.
Накануне Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста премьера и станет председателем правящей партии "Грузинская мечта". Таким образом Гарибашвили впервые меняется должностями с Ираклием Кобахидзе, который, предположительно, станет новым премьером. Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы.
"Назначение Кобахидзе со стороны олигарха (Иванишвили - ред.) является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина: матери вновь продолжат неравную борьбу, чтобы прокормить своих детей, студенты вновь не смогут трудоустроится по своей профессии, международные звонки от детей и внуков, живущих за рубежом, вновь будут единственной радостью для бабушек и дедушек", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий КобахидзеИраклий Гарибашвили
 
 
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