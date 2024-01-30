https://ria.ru/20240130/saakashvili-1924339822.html

Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом

Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом - РИА Новости, 30.01.2024

Саакашвили назвал ротацию в руководстве Грузии насмешкой над народом

Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:14

2024-01-30T13:14

2024-01-30T13:14

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873836111_0:172:3336:2048_1920x0_80_0_0_177626d48db5256fc0e09585f1dc8df0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что смена премьер-министра в стране является очередной насмешкой над народом. Накануне Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста премьера и станет председателем правящей партии "Грузинская мечта". Таким образом Гарибашвили впервые меняется должностями с Ираклием Кобахидзе, который, предположительно, станет новым премьером. Это первые кадровые изменения в руководстве Грузии после того, как в политику в третий раз вернулся основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, став почетным председателем политсилы. "Назначение Кобахидзе со стороны олигарха (Иванишвили - ред.) является очередным актом насмешки над грузинским народом. Карусель стульев вокруг стола ничего не меняет для рядового гражданина: матери вновь продолжат неравную борьбу, чтобы прокормить своих детей, студенты вновь не смогут трудоустроится по своей профессии, международные звонки от детей и внуков, живущих за рубежом, вновь будут единственной радостью для бабушек и дедушек", - написал Саакашвили на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20240126/gruziya-1923620049.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили