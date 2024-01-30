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"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024
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15:25 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html
"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России
"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024
"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России
Российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:25
2024-01-30T15:25
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь Мартин Краг."Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК. — Прим. ред.)", — сказал он.Как отметил аналитик, Москва приумножает военный потенциал и может самостоятельно производить оружие, несмотря на ограничительные меры Запада. Это возможно отчасти благодаря тому, что полученная Россией в наследство советская экономика была сосредоточена на укреплении обороноспособности страны, полагает Краг.Сегодня российский ВПК насчитывает 1 300 компаний с совокупным штатом в два миллиона сотрудников, страна успешно перевооружается, резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, швеция, москва, владимир путин, дмитрий медведев
Политика, Россия, Швеция, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России

SVT: Россия успешно перевооружается, несмотря на санкции Запада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь Мартин Краг.
«
"Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК. — Прим. ред.)", — сказал он.
Как отметил аналитик, Москва приумножает военный потенциал и может самостоятельно производить оружие, несмотря на ограничительные меры Запада. Это возможно отчасти благодаря тому, что полученная Россией в наследство советская экономика была сосредоточена на укреплении обороноспособности страны, полагает Краг.
Сегодня российский ВПК насчитывает 1 300 компаний с совокупным штатом в два миллиона сотрудников, страна успешно перевооружается, резюмировал он.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Не ожидали удара. На Западе раскрыли, как Россия привела в ужас Киев
28 января, 16:50
 
ПолитикаРоссияШвецияМоскваВладимир ПутинДмитрий Медведев
 
 
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