https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html

"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России

"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 30.01.2024

"Это весьма необычно". В Швеции сделали неожиданное заявление о России

Российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:25

2024-01-30T15:25

2024-01-30T15:25

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владимир путин

дмитрий медведев

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс наращивает мощности, несмотря на санкционное давление Запада, заявил в интервью шведскому телеканалу SVT исследователь Мартин Краг."Это весьма необычно. Лишь немногие страны стремились к самодостаточности в этом вопросе (строительства ВПК. — Прим. ред.)", — сказал он.Как отметил аналитик, Москва приумножает военный потенциал и может самостоятельно производить оружие, несмотря на ограничительные меры Запада. Это возможно отчасти благодаря тому, что полученная Россией в наследство советская экономика была сосредоточена на укреплении обороноспособности страны, полагает Краг.Сегодня российский ВПК насчитывает 1 300 компаний с совокупным штатом в два миллиона сотрудников, страна успешно перевооружается, резюмировал он.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что оборонная промышленность страны набирает обороты, производство "становится все грамотнее и грамотнее". Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что возможности российского ВПК вышли на невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны уровень.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, россия, швеция, москва, владимир путин, дмитрий медведев