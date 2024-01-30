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Макрон потребует от ЕК мер по регулированию импорта с Украины - РИА Новости, 30.01.2024
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18:55 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/regulirovanie-1924441009.html
Макрон потребует от ЕК мер по регулированию импорта с Украины
Макрон потребует от ЕК мер по регулированию импорта с Украины - РИА Новости, 30.01.2024
Макрон потребует от ЕК мер по регулированию импорта с Украины
Франция потребует от главы Еврокомиссии "ясных мер" по регулированию "дестабилизирующего импорта" с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:55
2024-01-30T18:55
в мире
украина
франция
южная америка
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
ульф кристерссон
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Франция потребует от главы Еврокомиссии "ясных мер" по регулированию "дестабилизирующего импорта" с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки на фоне усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе, заявил президент страны Эммануэль Макрон. "В ЕС мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета, который мы защищаем. В четверг я встречусь с председателем Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен). Мы потребовали конкретных вещей для наших фермеров: иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок, идет ли речь о курятине или злаковых. Второе – прояснить ситуацию с Меркосур. Мы требуем, чтобы соглашение в том виде, в котором оно есть, не было подписано", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме. Выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия не останавливала переговоры с Меркосур - общим рынком стран Южной Америки - которые вызвали протесты фермеров в ряде стран ЕС, отметив, что Евросоюз продолжает усилия и добивается соглашения, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере". Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20240130/eksport-1924405313.html
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в мире, украина, франция, южная америка, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, ульф кристерссон, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Франция, Южная Америка, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Ульф Кристерссон, Еврокомиссия, Евросоюз
Макрон потребует от ЕК мер по регулированию импорта с Украины

Макрон потребует от ЕК мер по регулированию дестабилизирующего импорта с Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости. Франция потребует от главы Еврокомиссии "ясных мер" по регулированию "дестабилизирующего импорта" с Украины, а также пересмотра соглашения о свободной торговле между странами ЕС и Латинской Америки на фоне усугубившейся ситуации с протестами аграриев в Европе, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«
"В ЕС мы должны придерживаться последовательной политики в плане нашего продовольственного суверенитета, который мы защищаем. В четверг я встречусь с председателем Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен). Мы потребовали конкретных вещей для наших фермеров: иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок, идет ли речь о курятине или злаковых. Второе – прояснить ситуацию с Меркосур. Мы требуем, чтобы соглашение в том виде, в котором оно есть, не было подписано", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме. Выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Польше высказались о влиянии экспорта украинских продуктов на экономику
Вчера, 16:52
Во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия не останавливала переговоры с Меркосур - общим рынком стран Южной Америки - которые вызвали протесты фермеров в ряде стран ЕС, отметив, что Евросоюз продолжает усилия и добивается соглашения, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере".
Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Кулеба признал, что Украина и Венгрия не до конца доверяют друг другу
Вчера, 12:47
 
В миреУкраинаФранцияЮжная АмерикаУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронУльф КристерссонЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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