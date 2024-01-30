https://ria.ru/20240130/reaktsiya-1924275236.html

"Вскочила с места": посол России рассказал о реакции Трасс на начало СВО

"Вскочила с места": посол России рассказал о реакции Трасс на начало СВО - РИА Новости, 30.01.2024

"Вскочила с места": посол России рассказал о реакции Трасс на начало СВО

Экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс, возглавлявшая ведомство в феврале 2022 года, вышла из кабинета во время объяснения причин начала спецоперации на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:41

2024-01-30T08:41

2024-01-30T14:41

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс, возглавлявшая ведомство в феврале 2022 года, вышла из кабинета во время объяснения причин начала спецоперации на Украине, рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си."Выслушав всего несколько фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто — и это все", — раскрыл он детали встречи с Трасс в день начала спецоперации.Сама Трасс назвала объяснения Келина "российской пропагандой", говорится в материале.Российское посольство 24 февраля 2022 года сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила решительный протест послу России из-за начала СВО. Британской стороне тогда подробно объяснили, что нежелание стран НАТО, включая Великобританию, обсуждать с Москвой гарантии безопасности в сочетании с отказом Украины от выполнения Минских соглашений завели дипломатические усилия в тупик.

https://ria.ru/20240129/nato-1924101565.html

https://ria.ru/20240129/britantsy-1924008177.html

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в мире, великобритания, россия, украина, лиз трасс, андрей келин, нато