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В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме - РИА Новости, 30.01.2024
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме
Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:34
2024-01-30T13:34
2024-01-30T13:34
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ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. "Восьмого января текущего года в поселке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребенка и сообщил в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что "смерть младенца наступила в результате асфиксии". Следователями возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в ведомстве.
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Происшествия, Пятигорск, Россия
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме
СУСК: в Пятигорске женщина выбросила в выгребную яму новорожденного ребенка
ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости.
Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило
СУСК РФ по региону.
"Восьмого января текущего года в поселке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребенка и сообщил в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что "смерть младенца наступила в результате асфиксии". Следователями возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в ведомстве.
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