Рейтинг@Mail.ru
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме - РИА Новости, 30.01.2024
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме
Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:34
2024-01-30T13:34
происшествия
пятигорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. "Восьмого января текущего года в поселке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребенка и сообщил в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что "смерть младенца наступила в результате асфиксии". Следователями возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240119/sizo-1922352978.html
пятигорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пятигорск, россия
Происшествия, Пятигорск, Россия
В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме

СУСК: в Пятигорске женщина выбросила в выгребную яму новорожденного ребенка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону.
"Восьмого января текущего года в поселке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребенка и сообщил в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что "смерть младенца наступила в результате асфиксии". Следователями возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Брянске мать получила 15 лет за убийство маленького сына в СИЗО
19 января, 14:58
 
ПроисшествияПятигорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала