https://ria.ru/20240130/pyatigorsk-1924349179.html

В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме

В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме - РИА Новости, 30.01.2024

В Пятигорске женщина родила ребенка и бросила его умирать в выгребной яме

Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:34

2024-01-30T13:34

2024-01-30T13:34

происшествия

пятигорск

россия

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ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Женщина родила ребенка в частном доме в Пятигорске и выбросила его в выгребную яму, младенец умер в результате асфиксии, сообщило СУСК РФ по региону. "Восьмого января текущего года в поселке Горячеводский женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорождённого ребенка и сообщил в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что "смерть младенца наступила в результате асфиксии". Следователями возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). "По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240119/sizo-1922352978.html

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происшествия, пятигорск, россия