https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1924154057.html

Эксперты назвали города, отели в которых в феврале подешевели больше всего

Эксперты назвали города, отели в которых в феврале подешевели больше всего - РИА Новости, 30.01.2024

Эксперты назвали города, отели в которых в феврале подешевели больше всего

Определены зарубежные города, стоимость отелей в которых в феврале заметно ниже, чем в январе, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:10

2024-01-30T02:10

2024-01-30T02:10

туризм

туризм

новости - туризм

минск

варадеро

ташкент

туристы

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Определены зарубежные города, стоимость отелей в которых в феврале заметно ниже, чем в январе, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования трехзвездочных отелей в 100 популярных у туристов городах и составили список локаций, в которых снижение цен заметнее всего.Так, гораздо выгоднее, чем в первый месяц года, можно заказать гостиницу в Минске: в феврале номер обойдется в пять раз дешевле, примерно в 3,7 тысячи рублей за ночь. Бюджетнее получится отдохнуть в Варадеро: там стоимость жилья снизилась в три раза и теперь составляет порядка десяти тысяч рублей в сутки.В число городов, где отели в феврале подешевели, попали также Ташкент, Хошимин и Лондон, где цены уменьшились на 30 процентов, до трех, 1,2 и четырех тысяч рублей соответственно.Примерно на четверть сокращаются средние расходы на проживание в Батуми (1,6 тысячи рублей), Куала-Лумпуре (1,2 тысячи рублей), Хургаде (1,5 тысячи рублей), Гоа и Бухаре (по 2,6 тысячи рублей).До 20 процентов можно сэкономить в феврале на проживании в Нью-Йорке, Самарканде, Аланье, Шардже и Шанхае.

https://ria.ru/20240128/puteshestviya-1923653936.html

минск

варадеро

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, минск, варадеро, ташкент, туристы