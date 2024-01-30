Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение российских войск
Глава ГУР Украины Буданов признал продвижение ВС РФ, в том числе под Авдеевкой
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российские подразделения успешно продвигаются в зоне спецоперации, в том числе под Авдеевкой в ДНР, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала "Рада".
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"К сожалению для нас, все-таки определенное продвижение в полях у них (российских войск. — Прим. ред.) есть, и возле Авдеевки то, что случилось", — сказал он.
Буданов добавил, что ВСУ с ноября прошлого года находятся в обороне.
Авдеевка — северный пригород Донецка. Украинские силовики за семь лет превратили его в мощный укрепрайон. Важность этого населенного пункта заключается в возможности использовать его для установления "полного огневого контроля" над Донецком.
В середине января газета Financial Times сообщала со ссылкой на неназванного западного чиновника, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне" в 2024-м. При этом отмечалось, что нового наступления Киева на Западе не ждут до 2025 года. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что смена Киевом стратегии на оборону станет ошибкой исторического масштаба.
ВСУ 4 июня прошлого года начали контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российских войск и понесли серьезные потери.
На этом фоне западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.