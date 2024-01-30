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Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2024
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области
Сигнал из приложения "Радар.НФ" Народного фронта помог ликвидировать БПЛА противника в Белгородской области, сообщили в пресс-службе президентского движения. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:42
2024-01-30T14:42
2024-01-30T18:14
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сигнал из приложения "Радар.НФ" Народного фронта помог ликвидировать БПЛА противника в Белгородской области, сообщили в пресс-службе президентского движения. "Этой ночью средства ПВО уничтожили или перехватили 21 БПЛА, одиннадцать – над Крымом, пять – над Белгородской областью, три – над Брянской, один – над Калужской, ещё один – над Тульской. Сигнал, поступивший от пользовательницы приложения "Радар.НФ", помог ликвидировать вражеский БПЛА в Белгородской области", - говорится в заявлении.Как отметили в Народном фронте, благодаря оперативно поступившей от пользователей приложения информации ранее уже удалось сбить три БПЛА противника в Воронежской области, два БПЛА в Брянской области, ещё два – в Курской, один – в Крыму и один – в Смоленской области. Всего за время работы "Радар.НФ" помог ликвидировать 10 беспилотников противника. Приложение "Радар.НФ" разработано Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные вражеские беспилотники или диверсионные группы. На сегодняшний день "Радар.НФ" скачали уже более 364 тысячи неравнодушных россиян.
https://ria.ru/20240128/spetsoperatsiya-1923926896.html
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технологии, белгородская область, брянская область, воронежская область
Технологии, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область
Приложение "Радар.НФ" помогло ликвидировать БПЛА в Белгородской области
Сигнал в приложении "Радар.НФ" помог ликвидировать БПЛА в Белгородской области