https://ria.ru/20240130/presledovanie-1924273224.html

Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом

Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом - РИА Новости, 30.01.2024

Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:11

2024-01-30T08:11

2024-01-30T08:11

анастасия гридчина

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине. Ранее украинская прокуратура предъявила ей подозрение по двум уголовным статьям. Главе украинской общины Крыма грозит до 12 лет за инкриминируемые "оправдание агрессии" против Украины и сотрудничество с властями РФ. "Киевский режим продолжает политическое преследование в отношении тех, кто не боится доносить правду о их преступлениях, а также развенчивает украинские мифы о жизни крымчан в российском Крыму", - сказала Гридчина РИА Новости. Она подчеркнула, что, будучи этнической украинкой, уже десять лет является гражданкой России и гордится выбором крымчан, сделанным в 2014 году. "К счастью, я давно вышла из украинского гражданства, которое долгое время было бременем для всех крымчан. Крым сегодня является частью великой страны и никакие маргинализированные фейковые украинские структуры никогда не смогут это изменить. Крымчане раз и навсегда выбрали свое будущее вместе с Россией", - подчеркнула Гридчина.

https://ria.ru/20240130/krym-1924271148.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия гридчина, республика крым, украина