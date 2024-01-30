https://ria.ru/20240130/presledovanie-1924273224.html
Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом
Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом - РИА Новости, 30.01.2024
Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:11
2024-01-30T08:11
2024-01-30T08:11
анастасия гридчина
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине. Ранее украинская прокуратура предъявила ей подозрение по двум уголовным статьям. Главе украинской общины Крыма грозит до 12 лет за инкриминируемые "оправдание агрессии" против Украины и сотрудничество с властями РФ. "Киевский режим продолжает политическое преследование в отношении тех, кто не боится доносить правду о их преступлениях, а также развенчивает украинские мифы о жизни крымчан в российском Крыму", - сказала Гридчина РИА Новости. Она подчеркнула, что, будучи этнической украинкой, уже десять лет является гражданкой России и гордится выбором крымчан, сделанным в 2014 году. "К счастью, я давно вышла из украинского гражданства, которое долгое время было бременем для всех крымчан. Крым сегодня является частью великой страны и никакие маргинализированные фейковые украинские структуры никогда не смогут это изменить. Крымчане раз и навсегда выбрали свое будущее вместе с Россией", - подчеркнула Гридчина.
https://ria.ru/20240130/krym-1924271148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия гридчина, республика крым, украина
Анастасия Гридчина, Республика Крым, Украина
Глава украинской общины Крыма заявила о преследовании Киевом
Гридчина: Киев преследует тех, кто не боится доносить правду о его преступлениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала политическим преследованием возбуждение в отношении нее уголовного дела на Украине.
Ранее украинская прокуратура предъявила ей подозрение по двум уголовным статьям. Главе украинской общины Крыма грозит до 12 лет за инкриминируемые "оправдание агрессии" против Украины и сотрудничество с властями РФ.
"Киевский режим продолжает политическое преследование в отношении тех, кто не боится доносить правду о их преступлениях, а также развенчивает украинские мифы о жизни крымчан в российском Крыму", - сказала Гридчина РИА Новости.
Она подчеркнула, что, будучи этнической украинкой, уже десять лет является гражданкой России
и гордится выбором крымчан, сделанным в 2014 году.
"К счастью, я давно вышла из украинского гражданства, которое долгое время было бременем для всех крымчан. Крым сегодня является частью великой страны и никакие маргинализированные фейковые украинские структуры никогда не смогут это изменить. Крымчане раз и навсегда выбрали свое будущее вместе с Россией", - подчеркнула Гридчина.
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