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Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям - РИА Новости, 30.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:42 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/premiya-1924297750.html
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям - РИА Новости, 30.01.2024
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:42
2024-01-30T10:42
культура
татьяна голикова
культура
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам, передает корреспондент РИА Новости. "Открыть день культуры мы решили вручением замечательной премии, которая занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства. И, конечно, премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются новые лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется и гордо носит имя лауреатов премии Федора Волкова", - сказала Голикова. Премии были удостоены Мытищинский театр кукол "Огниво" имени Железкина в лице художественного руководителя Алексея Гущука, Русский драматический театр Чуваши в лице директора Дмитрия Капустина и солистка Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.
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татьяна голикова, культура
Культура, Татьяна Голикова, Культура
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям

Вице-премьер Голикова вручила премию имени Федора Волкова театральным деятелям

© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам, передает корреспондент РИА Новости.
"Открыть день культуры мы решили вручением замечательной премии, которая занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства. И, конечно, премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются новые лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется и гордо носит имя лауреатов премии Федора Волкова", - сказала Голикова.
Премии были удостоены Мытищинский театр кукол "Огниво" имени Железкина в лице художественного руководителя Алексея Гущука, Русский драматический театр Чуваши в лице директора Дмитрия Капустина и солистка Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.
Вручение первой Эрмитажной премии в области культуры и искусства дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра Валерию Гергиеву. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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19 ноября 2023, 00:46
 
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