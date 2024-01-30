https://ria.ru/20240130/premiya-1924297750.html
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям - РИА Новости, 30.01.2024
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:42
2024-01-30T10:42
2024-01-30T10:42
культура
татьяна голикова
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913139120_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fa243bb014e0b131fadf906090f735b3.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам, передает корреспондент РИА Новости. "Открыть день культуры мы решили вручением замечательной премии, которая занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства. И, конечно, премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются новые лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется и гордо носит имя лауреатов премии Федора Волкова", - сказала Голикова. Премии были удостоены Мытищинский театр кукол "Огниво" имени Железкина в лице художественного руководителя Алексея Гущука, Русский драматический театр Чуваши в лице директора Дмитрия Капустина и солистка Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.
https://ria.ru/20231119/gergiev-1910338365.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913139120_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_c68668e12f2a7efae887a7ad7156ad4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, культура
Культура, Татьяна Голикова, Культура
Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям
Вице-премьер Голикова вручила премию имени Федора Волкова театральным деятелям
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам, передает корреспондент РИА Новости.
"Открыть день культуры мы решили вручением замечательной премии, которая занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства. И, конечно, премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются новые лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется и гордо носит имя лауреатов премии Федора Волкова", - сказала Голикова.
Премии были удостоены Мытищинский театр кукол "Огниво" имени Железкина в лице художественного руководителя Алексея Гущука, Русский драматический театр Чуваши в лице директора Дмитрия Капустина и солистка Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.
Худруку Мариинского театра Гергиеву вручили Первую Эрмитажную премию