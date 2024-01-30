https://ria.ru/20240130/premiya-1924297750.html

Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям

Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям - РИА Новости, 30.01.2024

Голикова вручила премию имени Федора Волкова театрам и театральным деятелям

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:42

2024-01-30T10:42

2024-01-30T10:42

культура

татьяна голикова

культура

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила премию имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам, передает корреспондент РИА Новости. "Открыть день культуры мы решили вручением замечательной премии, которая занимает одно из ключевых мест в достижениях театрального искусства. И, конечно, премия Федора Волкова не просто является знаковой, но каждый раз, когда на сцене появляются новые лауреаты, нам очень приятно, что театральная семья пополняется и гордо носит имя лауреатов премии Федора Волкова", - сказала Голикова. Премии были удостоены Мытищинский театр кукол "Огниво" имени Железкина в лице художественного руководителя Алексея Гущука, Русский драматический театр Чуваши в лице директора Дмитрия Капустина и солистка Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана Любовь Андреева.

https://ria.ru/20231119/gergiev-1910338365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна голикова, культура