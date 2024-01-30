https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html

Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине

Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине - РИА Новости, 30.01.2024

Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине

Западные пожертвования на Украине продаются и пропадают, заявил изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:15

2024-01-30T12:15

2024-01-30T12:15

специальная военная операция на украине

украина

франция

львов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Западные пожертвования на Украине продаются и пропадают, заявил изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев. "Также осуществляется торговля пожертвованиями: например, мы смогли привезти около 40 больничных коек, предоставленных госпиталями департаментов Нор и Па-де-Кале... Их перевезли в город вблизи Львова, чтобы затем отправить их в военный госпиталь в Киеве, но по дороге они пропали. Мы так и не узнали, куда они делись", - отметил наемник. Он посетовал на спекулянтов, которые втридорога перепродают шлемы, жилеты и транспортные средства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924315161.html

украина

франция

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, франция, львов, вооруженные силы украины