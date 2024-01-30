https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html
Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине
Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине - РИА Новости, 30.01.2024
Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине
Западные пожертвования на Украине продаются и пропадают, заявил изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:15
2024-01-30T12:15
2024-01-30T12:15
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Западные пожертвования на Украине продаются и пропадают, заявил изданию Express французский наемник Арсен Сабанеев. "Также осуществляется торговля пожертвованиями: например, мы смогли привезти около 40 больничных коек, предоставленных госпиталями департаментов Нор и Па-де-Кале... Их перевезли в город вблизи Львова, чтобы затем отправить их в военный госпиталь в Киеве, но по дороге они пропали. Мы так и не узнали, куда они делись", - отметил наемник. Он посетовал на спекулянтов, которые втридорога перепродают шлемы, жилеты и транспортные средства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20240130/oruzhie-1924315161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, франция, львов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Львов, Вооруженные силы Украины
Наемник из Франции пожаловался, что деньги Запада пропадают на Украине
Наемник из Франции пожаловался, что пожертвования Запада пропадают на Украине