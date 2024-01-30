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В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 30.01.2024
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09:18 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/pozhar-1924278829.html
В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне
В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 30.01.2024
В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне
Пожар площадью 300 квадратных метров потушили на полигоне твердых коммунальных отходов в Уссурийске Приморского края, сообщает Амурская бассейновая... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T09:18
2024-01-30T09:18
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров потушили на полигоне твердых коммунальных отходов в Уссурийске Приморского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее во вторник в администрации Уссурийска РИА Новости рассказали, что огонь вспыхнул около четырех ночи вторника (21.00 мск понедельника). Тяжелая муниципальная техника засыпала очаг возгорания грунтом. "В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе контролирующих органов и организации, эксплуатирующей полигон.
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне

В Уссурийске потушили пожар площадью 300 квадратных метров на мусорном полигоне

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров потушили на полигоне твердых коммунальных отходов в Уссурийске Приморского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Ранее во вторник в администрации Уссурийска РИА Новости рассказали, что огонь вспыхнул около четырех ночи вторника (21.00 мск понедельника). Тяжелая муниципальная техника засыпала очаг возгорания грунтом.
"В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе контролирующих органов и организации, эксплуатирующей полигон.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Уссурийске вспыхнул пожар на полигоне ТКО
Вчера, 07:15
 
ПроисшествияУссурийскПриморский край
 
 
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