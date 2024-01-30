https://ria.ru/20240130/pozhar-1924278829.html

В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне

В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 30.01.2024

В Уссурийске потушили крупный пожар на мусорном полигоне

Пожар площадью 300 квадратных метров потушили на полигоне твердых коммунальных отходов в Уссурийске Приморского края, сообщает Амурская бассейновая... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T09:18

2024-01-30T09:18

2024-01-30T09:18

происшествия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров потушили на полигоне твердых коммунальных отходов в Уссурийске Приморского края, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Ранее во вторник в администрации Уссурийска РИА Новости рассказали, что огонь вспыхнул около четырех ночи вторника (21.00 мск понедельника). Тяжелая муниципальная техника засыпала очаг возгорания грунтом. "В настоящее время возгорание ликвидировано", - говорится в сообщении. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Будет дана оценка работе контролирующих органов и организации, эксплуатирующей полигон.

https://ria.ru/20240130/pozhar-1924269197.html

уссурийск

приморский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, приморский край