https://ria.ru/20240130/pozhar-1924269197.html

В Уссурийске вспыхнул пожар на полигоне ТКО

В Уссурийске вспыхнул пожар на полигоне ТКО - РИА Новости, 30.01.2024

В Уссурийске вспыхнул пожар на полигоне ТКО

Пожар площадью 300 квадратных метров тушат на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в приморском Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:15

2024-01-30T07:15

2024-01-30T07:16

уссурийск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров тушат на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в приморском Уссурийске, сообщил РИА Новости представитель администрации городского округа. "Возгорание на полигоне ТКО на улице Минеральной зафиксировано сегодня, 30 января, в 04.00 (21.00 мск 29 января). Для ликвидации открытого горения привлекались сотрудники МЧС и спасательная техника. В настоящее время площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте работает тяжелая муниципальная техника. Очаг возгорания засыпается грунтом", - сказал собеседник. По его словам, полигон ТКО работает в обычном режиме и принимает мусор.

https://ria.ru/20240111/pozhar-1920644793.html

уссурийск

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уссурийск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)