https://ria.ru/20240130/pozhar-1924266392.html

В Тульской области ликвидировали пожар в квартире бывшего общежития

В Тульской области ликвидировали пожар в квартире бывшего общежития - РИА Новости, 30.01.2024

В Тульской области ликвидировали пожар в квартире бывшего общежития

Пожар в квартире бывшего общежития в Ясногорске Тульской области полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:59

2024-01-30T05:59

2024-01-30T06:05

тульская область

ясногорск

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пожар в квартире бывшего общежития в Ясногорске Тульской области полностью ликвидирован, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Тульской области огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в жилом доме", - говорится в сообщении.По данным ГУМЧС по Тульской области, в 20.43 (по мск) поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже бывшего общежития, а в настоящее время жилого дома, в городе Ясногорске. На место происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты и автолестницы для работы на верхних этажах здания. По данным ведомства, огонь охватил всю крышу на площади 800 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Локализация открытого горения объявлена в 22.47. Прокуратура Тульской области информирует о начале проверки по факту пожара. По данным надзорного ведомства, на данный момент все жилые помещения приватизированы и используются для проживания. Здание - 1960 года постройки, трехподъездное, четырехэтажное, кирпичное. В нем зарегистрировано 149 человек, в том числе 14 детей. Позже в ведомстве сообщили, что 12 детей из горящего многоквартирного дома были эвакуированы.

https://ria.ru/20240128/pozhar-1924021097.html

тульская область

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тульская область, ясногорск, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)