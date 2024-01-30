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Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50 - РИА Новости, 30.01.2024
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15:02 30.01.2024 (обновлено: 15:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50 - РИА Новости, 30.01.2024
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:02
2024-01-30T15:15
аяз шабутдинов
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов."Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Другими словами, теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет", - рассказал он.Вчера, когда Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста, Ахильгов отмечал, что "следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды" вдобавок к тем 15, что уже были официально предъявлены.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
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аяз шабутдинов, происшествия, россия
Аяз Шабутдинов, Происшествия, Россия
Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50

Адвокат: число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов.
"Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Другими словами, теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет", - рассказал он.
Вчера, когда Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста, Ахильгов отмечал, что "следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды" вдобавок к тем 15, что уже были официально предъявлены.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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