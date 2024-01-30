https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html

Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50

Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50 - РИА Новости, 30.01.2024

Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50

Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:02

2024-01-30T15:02

2024-01-30T15:15

аяз шабутдинов

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов."Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Другими словами, теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет", - рассказал он.Вчера, когда Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста, Ахильгов отмечал, что "следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды" вдобавок к тем 15, что уже были официально предъявлены.Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аяз шабутдинов, происшествия, россия