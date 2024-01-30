Число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
Адвокат: число потерпевших в деле о мошенничестве против Шабутдинова достигло 50
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Количество потерпевших в деле о мошенничестве против блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50, сообщил РИА Новости его адвокат Калой Ахильгов.
"Сегодня следствие предъявило новое обвинение, по которому Аязу вменяют совершение 50 эпизодов мошенничества. Другими словами, теперь в деле 50 потерпевших. Уверен, это еще не окончательное обвинение и число потерпевших вырастет", - рассказал он.
Вчера, когда Мосгорсуд отказался отпустить Шабутдинова из СИЗО, отклонив жалобу его защитников на продление ареста, Ахильгов отмечал, что "следствие обещает нам в ближайшее время еще новые эпизоды" вдобавок к тем 15, что уже были официально предъявлены.
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.