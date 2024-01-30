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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/poteri-1924341139.html
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:16
2024-01-30T13:16
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар ДНР."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240130/plan-1924275590.html
константиновка
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константиновка, угледар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненным
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненным. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар ДНР.
"Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаУгледарУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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