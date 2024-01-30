https://ria.ru/20240130/poteri-1924341139.html

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:16

2024-01-30T13:16

2024-01-30T13:16

специальная военная операция на украине

константиновка

угледар

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар ДНР."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240130/plan-1924275590.html

константиновка

угледар

украина

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константиновка, угледар, украина, вооруженные силы украины