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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 30.01.2024
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:16
2024-01-30T13:16
2024-01-30T13:16
специальная военная операция на украине
константиновка
угледар
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки и Угледара, Украина потеряла до 60 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Угледар ДНР."Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы FH-70 производства Великобритании и одно орудие Д-30", - говорится в сводке министерства.
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константиновка, угледар, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Угледар, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали о потерях Киева на Южнодонецком направлении
Минобороны: на Южнодонецком направлении уничтожено до 60 военнослужащих ВСУ