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ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.01.2024

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:15

2024-01-30T13:15

2024-01-30T13:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)