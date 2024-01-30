https://ria.ru/20240130/poteri-1924340623.html
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 30.01.2024
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:15
2024-01-30T13:15
2024-01-30T13:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных на Херсонском направлении
МО: ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и две гаубицы на Херсонском направлении
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск и комплексного огневого поражения противника потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине