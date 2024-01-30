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В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении - РИА Новости, 30.01.2024

В Минобороны рассказали о потерях Киева на Запорожском направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат, сообщили во РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:13

2024-01-30T13:13

2024-01-30T13:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинской бригады на запорожском направлении, потери Киева составили до 40 солдат, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 3-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация", а также гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240130/bazy-1924280212.html

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