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Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами - РИА Новости, 30.01.2024
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18:14 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/polsha-1924433187.html
Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами
Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами - РИА Новости, 30.01.2024
Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту страны Анджею Дуде досрочными парламентскими выборами. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:14
2024-01-30T18:14
в мире
польша
анджей дуда
дональд туск
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту страны Анджею Дуде досрочными парламентскими выборами. Дуда пока не подписал принятый парламентом закон о бюджете. По неофициальной информации президент рассматривает возможность направить его на рассмотрение в Конституционный суд. Туск заявил на пресс-конференции во вторник, что не верит в то, что Дуда направит бюджет в КС, но даже если это и произойдет, то не приведет к роспуску парламента. "Я не думаю, чтобы президент решился на такой шаг. Это был бы иррациональный шаг, вредный с точки зрения интересов людей. По моему мнению, даже если он направит бюджет в Конституционный суд, он признает то, что этот бюджет есть. Так что нет речи о поводах для роспуска парламента через направление бюджета в Конституционный суд", - сказал Туск. Он пояснил, что для того, чтобы возник повод распустить парламент, президент должен не подписать бюджет "потому, что его не получил, или то, что он получил не является бюджетом". "Мне кажется, что президент Анджей Дуда уже много раз показывал, что он не обладает рисковым, азартным темпераментом. Это в принципе спокойный человек. Так что, не думаю, что он захотел бы начинать такую авантюру", - заключил премьер. При этом он заявил, что может и сам рассмотреть вопрос проведения досрочных выборов, если вхождение бюджета в жизнь будет затягиваться. "Я пока могу сказать от своего собственного имени. Если бы президент Дуда, институции, компетенции которых очень важны и одновременно вызывают сомнения, например, Конституционный суд, каким-либо образом с какой-то чрезвычайной креативностью нашли бы способ блокировать функционирование страны, если президент Дуда по заданию председателя "Права и справедливости" Ярослава Качиньского захочет сделать невозможной выплату людям денег, то тогда я, возможно, решусь вместе с партнерами по коалиции на немедленное сокращение срока полномочий парламента и назначение новых выборов", - заявил Туск. Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, три последние сформировали новое правительство страны.
https://ria.ru/20240126/tusk-1923671283.html
https://ria.ru/20240111/duda-1920710643.html
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в мире, польша, анджей дуда, дональд туск, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Анджей Дуда, Дональд Туск, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Премьер Польши пригрозил президенту досрочными парламентскими выборами

Туск пригрозил досрочными парламентскими выборами, если Дуда заблокирует бюджет

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту страны Анджею Дуде досрочными парламентскими выборами.
Дуда пока не подписал принятый парламентом закон о бюджете. По неофициальной информации президент рассматривает возможность направить его на рассмотрение в Конституционный суд.
Туск заявил на пресс-конференции во вторник, что не верит в то, что Дуда направит бюджет в КС, но даже если это и произойдет, то не приведет к роспуску парламента.
«
"Я не думаю, чтобы президент решился на такой шаг. Это был бы иррациональный шаг, вредный с точки зрения интересов людей. По моему мнению, даже если он направит бюджет в Конституционный суд, он признает то, что этот бюджет есть. Так что нет речи о поводах для роспуска парламента через направление бюджета в Конституционный суд", - сказал Туск.
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26 января, 15:10
Он пояснил, что для того, чтобы возник повод распустить парламент, президент должен не подписать бюджет "потому, что его не получил, или то, что он получил не является бюджетом".
«
"Мне кажется, что президент Анджей Дуда уже много раз показывал, что он не обладает рисковым, азартным темпераментом. Это в принципе спокойный человек. Так что, не думаю, что он захотел бы начинать такую авантюру", - заключил премьер.
При этом он заявил, что может и сам рассмотреть вопрос проведения досрочных выборов, если вхождение бюджета в жизнь будет затягиваться.
«
"Я пока могу сказать от своего собственного имени. Если бы президент Дуда, институции, компетенции которых очень важны и одновременно вызывают сомнения, например, Конституционный суд, каким-либо образом с какой-то чрезвычайной креативностью нашли бы способ блокировать функционирование страны, если президент Дуда по заданию председателя "Права и справедливости" Ярослава Качиньского захочет сделать невозможной выплату людям денег, то тогда я, возможно, решусь вместе с партнерами по коалиции на немедленное сокращение срока полномочий парламента и назначение новых выборов", - заявил Туск.
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11 января, 13:07
Правившая в Польше восемь лет партия Качиньского потеряла власть по итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года. Она получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Объединившись в правящую коалицию, три последние сформировали новое правительство страны.
 
В миреПольшаАнджей ДудаДональд ТускЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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