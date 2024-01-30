https://ria.ru/20240130/politik-1924429065.html

Премьер Польши назвал Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер Польши назвал Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС - РИА Новости, 30.01.2024

Премьер Польши назвал Орбана единственным антиукраинским политиком в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал своего венгерского коллегу Виктора Орбана единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:58

2024-01-30T17:58

2024-01-30T18:00

в мире

венгрия

польша

европа

дональд туск

виктор орбан

евросоюз

президентские выборы в сша

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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал своего венгерского коллегу Виктора Орбана единственным антиукраинским политиком в Европейском союзе. "В Европе многое изменилось после начала войны. Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Виктор Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком", - сказал Туск. Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html

венгрия

польша

европа

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в мире, венгрия, польша, европа, дональд туск, виктор орбан, евросоюз, президентские выборы в сша