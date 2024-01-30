https://ria.ru/20240130/pogoda-1924430494.html

В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года

В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 30.01.2024

В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года

Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

2024-01-30T18:03

москва

общество

татьяна позднякова

метеоусловия

погода

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В 15 часов 30 января в Москве, на ВДНХ, температура повысилась до плюс 1,8 градуса, на Балчуге было плюс 2,2 градуса. Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе", - написала Позднякова. Она отметила, что следующая оттепель придет в столицу 1 февраля.

https://ria.ru/20240130/moskva-1924401604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, татьяна позднякова, метеоусловия, погода