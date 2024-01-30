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В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 30.01.2024
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18:03 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/pogoda-1924430494.html
В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года
В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года - РИА Новости, 30.01.2024
В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года
Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:03
2024-01-30T18:03
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. "В 15 часов 30 января в Москве, на ВДНХ, температура повысилась до плюс 1,8 градуса, на Балчуге было плюс 2,2 градуса. Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе", - написала Позднякова. Она отметила, что следующая оттепель придет в столицу 1 февраля.
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москва, общество, татьяна позднякова, метеоусловия, погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, метеоусловия, Погода
В Москве 30 января стало самым теплым днем с начала года

Синоптик Позднякова: 30 января стало самым теплым днем месяца в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне квартиры в Москве
Термометр на окне квартиры в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Термометр на окне квартиры в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сегодняшний день в Москве стал самым теплым в текущем январе, температура воздуха поднялась до плюс 2,2 градусов, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В 15 часов 30 января в Москве, на ВДНХ, температура повысилась до плюс 1,8 градуса, на Балчуге было плюс 2,2 градуса. Сегодняшний день стал самым теплым в текущем январе", - написала Позднякова.
Она отметила, что следующая оттепель придет в столицу 1 февраля.
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МоскваОбществоТатьяна ПоздняковаметеоусловияПогода
 
 
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