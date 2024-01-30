https://ria.ru/20240130/pogoda-1924272491.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 30.01.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, слабые осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:06

2024-01-30T08:06

2024-01-30T08:06

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Облачная погода, слабые осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до плюс 2 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По словам синоптика, во вторник погоду в столичном регионе будет формировать малоактивный тёплый атмосферный фронт, который перемещается с севера на юг на фоне высокого атмосферного давления. "Погода облачная, местами возможны слабые осадки, снег, мокрый снег, на дорогах и тротуара гололедица. В Москве ноль - плюс 2 градуса, минус 2 - плюс 3 градуса в Подмосковье", - рассказал Леус. Ветер будет дуть западный, северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, к вечеру барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240129/moskva-1924064746.html

https://ria.ru/20240128/pogoda-1923967192.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, погода