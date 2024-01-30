https://ria.ru/20240130/podzhog-1924410173.html

В Чебоксарах арестовали учительницу, устроившую поджог школы

В Чебоксарах арестовали учительницу, устроившую поджог школы - РИА Новости, 30.01.2024

В Чебоксарах арестовали учительницу, устроившую поджог школы

Учительница начальных классов, подозреваемая в поджоге школы в Чебоксарах по наущению телефонных мошенников, заключена под стражу на два месяца, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:08

2024-01-30T17:08

2024-01-30T17:08

происшествия

чебоксары

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Учительница начальных классов, подозреваемая в поджоге школы в Чебоксарах по наущению телефонных мошенников, заключена под стражу на два месяца, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. Ранее сообщалось, что учительница начальных классов по указаниям звонивших ей людей записала видеообращение в поддержку ВСУ и вечером в воскресенье подожгла школу в Чебоксарах. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Кроме того, ранее женщина похитила золотые украшения в ювелирном салоне, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). "Сегодня по ходатайству следователя СК судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении регионального СУ СК.

https://ria.ru/20240119/podzhog-1922442976.html

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происшествия, чебоксары, россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины