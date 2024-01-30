https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924440698.html

Воробьев: Подмосковье планируют закупить более одной тысячи автобусов

Воробьев: Подмосковье планируют закупить более одной тысячи автобусов - РИА Новости, 30.01.2024

Воробьев: Подмосковье планируют закупить более одной тысячи автобусов

Более 1,1 тысячи автобусов среднего и большого класса планируется закупить в 2024 году в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:53

2024-01-30T18:53

2024-01-30T18:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

общественный транспорт

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1,1 тысячи автобусов среднего и большого класса планируется закупить в 2024 году в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В 2023-м приобрели 1300, в этом планируем еще 1100. Мы прекратили покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Поэтому сейчас поставляем только среднего и большого классов", - сказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. Также губернатор отметил, что с 1 февраля планируется увеличить зарплату сотрудникам "Мострансавто" на 5,5%. Помимо этого, многими главами горокругов предусмотрены места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. "Как альтернатива общежитию водителю будет выплачиваться 9 тысяч рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья. Средняя зарплата шофера составит более 100 тысяч рублей. Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать и на материальную помощь для обустройства на новом месте - 10 тысяч рублей в течение первых 3 месяцев", - отметили в пресс-службе. С начала года "Мострансавто" вывело на маршруты Подмосковья более 100 новых автобусов. Десять из них отправились сегодня на линии Ленинского городского округа: это маршруты №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924432865.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, общественный транспорт